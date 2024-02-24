غوغل تعتزم إغلاق تطبيق Google Pay

أعلنت غوغل أنها تعتزم إغلاق تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة في شهر أب، مع استبدال التطبيق المستقل بتطبيق Google Wallet.

وتقول الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط تطبيقاتها للدفع.

وأوضحت غوغل أن التطبيق المستقل يظل متاحًا في سنغافورة والهند فقط بعد إيقاف تشغيله في الولايات المتحدة بسبب الاحتياجات الفريدة في تلك البلدان.

وقد يبدو التغيير مفاجئًا، مع أنه من المنطقي أن تدمج جوجل وتبسط تطبيقاتها للدفع من أجل تقليل إرباك خدماتها لمستخدميها، لأنها تدعم Google Wallet بصفته التطبيق الوحيد المفضل لمزايا الدفع.

ويمكن للمستخدمين الاستمرار بالوصول إلى مزايا تطبيق Google Pay الشائعة مباشرة من Google Wallet.

وتقول غوغل إن تطبيق Google Wallet يستخدم بمقدار خمس مرات أكثر من تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة.

( نبض)