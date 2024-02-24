تُعدّ الساعات الذكية من الأجهزة القابلة للارتداء الملائمة للأطفال، فهي تُساعد الآباء في تتبع موقع طفلهم، وتُشجّع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية، ولكن ليست جميع الساعات الذكية مناسبة للأطفال، فهناك طرز محددة تكون مناسبة لهم بالإضافة إلى الأنواع المصممة خصوصًا للأطفال.

تمتاز أفضل الساعات الذكية المناسبة للأطفال بأنها تحتوي على مزايا الرقابة الأبوية، ومزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، كما تمتاز بالتصميم المريح وعمر البطارية الطويل، وسهولة الاتصال بالطوارئ في حال تعرّض الطفل لمشكلة طارئة.

- ساعة Garmin Bounce:

تُعدّ Garmin Bounce واحدةً من أبرز الساعات الذكية المناسبة للأطفال، فهي تتضمن مزايا متعددة لتتبع اللياقة البدنية ضمن تطبيق رياضي مدمج يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع تمارين الركض والمشي وركوب الدراجات، كما يتتبع تمرين السباحة. وتدعم هذه الساعة أيضًا مجموعة متعددة من الألعاب المُسلية للأطفال.

من ناحية أخرى، هناك مزايا الرقابة الأبوية التي تدعمها هذه الساعة والتي تُعدّ من الأسباب البارزة لاختيار Garmin Bounce للأطفال؛ إذ يتيح لك اتصال LTE المدمج تتبع موقع طفلك لحظيًا، وهناك ضوابط خاصة بتحديد المواقع الجغرافية وإخطار الآباء في أي وقت يخرج فيه أطفالهم من منطقة معينة.

يمكن للوالدين إضافة ما يصل إلى 20 جهة اتصال يمكن الاتصال بهم أو إرسال رسالة إليهم إذا تعرّض الطفل لحالات طارئة، وسيرسل وضع المساعدة تلقائيًا رسالة إلى جميع جهات الاتصال المحددة سابقًا مع رابط التتبع المباشر الخاص بموقع الطفل إذا تعرّض لحالة طارئة.

تضم هذه الساعة شاشة كبيرة بمقاس قدره 1.3 بوصة ليتمكن الطفل من استخدامها بسهولة، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى يومين بشحنة واحدة.

تُباع ساعة Garmin Bounce بسعر قدره 150 دولارًا.

- ساعة Apple Watch SE:

تُعدّ ساعة Apple Watch SE الذكية الأكثر تكلفة في القائمة ولكنها من أكثر الساعات تميزًا، فهذا السعر المرتفع يمنحك ساعة ذكية تتمتع بمواصفات قوية، وتوفر العديد من المستشعرات لقياس المؤشرات الصحية، وتتضمن أوضاعًا رياضية متعددة لتتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى القدرة على تثبيت التطبيقات والرد على المكالمات والرسائل.

تتوفر ساعة Apple Watch SE بمقاسين، هما: 1.5 بوصة أو 1.7 بوصة وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة في المتر المربع؛ مما يُسهل للطفل رؤية المحتوى المعروض في الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر.

( نبض)