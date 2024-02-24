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تكنولوجيا وعلوم

X تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية من دون اشتراك

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:00
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تعمل شركة إكس على طرح مكالمات الصوت والفيديو للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل خدمة الاشتراك المميزة التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر أو العصفور الأزرق.

 وشارك مهندس الشركة إنريكي باراغان الأخبار على المنصة، وقال إن المستخدمين سيتمكنون الآن أيضًا من تلقي المكالمات من جميع الأشخاص الموجودين على التطبيق إذا أرادوا ذلك.

 وأضاف "تم تشغيل مكالمات الصوت والفيديو تلقائيًا لنا عندما تحققنا من قائمة إعدادات الرسائل المباشرة لدينا، والتي تم تكوينها بحيث يمكننا تلقي المكالمات من الأشخاص الذين نتابعهم فقط. نحن نرى بالفعل خيار "الجميع" هناك، على الرغم من أنه جاهز للاختيار من قبل مستخدمي إكس الأكثر جرأة".

 وأطلقت الشركة هذه الميزة في البداية لمستخدمي آي أو إس من أبل العام الماضي، مما منح المشتركين الذين يدفعون خيار الاتصال بأشخاص آخرين من خلال التطبيق.

 وكان الهدف من الخطوة هو جعل إكس تطبيق "كل شيء" حسب ما يريد مالك المنصة إيلون ماسك.

 في وقت سابق من هذا العام، وصلت هذه الإمكانية إلى أجهزة أندرويد، لكن القدرة على إجراء المكالمات ظلت مقتصرة على المشتركين المميزين فقط.

 وكان ماسك قال الشهر الماضي إن إكس ستجعل مكالمات الصوت والفيديو متاحة للجميع بمجرد أن تكون الشركة واثقة من قوتها. لا يزال يُطلب منا الاشتراك في إكس بريميم حتى نتمكن من إجراء المكالمات عندما نضغط على أيقونة الهاتف في الرسائل المباشرة، ولكن أولئك الذين يحصلون على التحديث سيكونون قادرين على إجراء المكالمات حتى لو لم يكونوا مشتركين مميزين.

 وتقول صفحة دعم إكس الرسمية لهذه الميزة إن جميع الحسابات قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل. في الماضي، قيل إن "المشتركين المميزين فقط هم من لديهم القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية".

( الجزيرة)
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