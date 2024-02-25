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تكنولوجيا وعلوم

"عرض رائع" لمستخدمي "أمازون ميوزك".. هذا ما ستحصلون عليه

Lebanon 24
25-02-2024 | 05:07
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أعلنت أمازون عن عرض رائع لعشاق الموسيقى من خلال تقديم 3 أشهر من أمازون ميوزك مقابل دولار واحد فقط، ولكن العرض المحدود ينتهي خلال أيام.

ويعد أمازون ميوزك منافساً عملاقاً عبر الإنترنت لكل من سبوتيفاي وآبل ميوزك، حيث تضم مكتبته أكثر من 100 مليون أغنية وحلقة بودكاست.
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ويمكنك الاستماع إلى كل شيء بدءاً من الأغاني القديمة، وحتى أحدث الأغاني، واكتشاف قوائم تشغيل جديدة، والعثور على فنانين صاعدين، بناءً على ذوقك الموسيقي.

ويكلف الاشتراك الفردي عادة فيAmazon Music Unlimited  لمدة 3 أشهر 31 دولار، ولكن لمدة أسبوع واحد فقط، تقدم أمازون عضوية لمدة 3 أشهر بتكلفة دولار واحد فقط. ولضمان عدم تفويت هذه الصفقة، يمكنك الاشتراك هنا، ولكن يجب أن تكون سريعاً قبل انتهاء صلاحيتها الساعة 11.59 مساءً يوم 27 شباط.

ومقابل دولار واحد، يحصل الأعضاء على وصول بدون إعلانات إلى منصة الموسيقى ويمكنهم أيضاً الاستماع إلى المقطوعات أو ملفات البودكاست دون الاتصال بالإنترنت، مما يجعل هذه الصفقة مثالية للرحلات الطويلة أو رحلات القطار. العرض متاح فقط للمشتركين الجدد في Amazon Music Unlimited ولا يمكن استخدامه إلا للخطة الشهرية الفردية.

وبعد انتهاء فترة 3 أشهر، يمكنك الاستمرار في استخدام أمازون ميوزك مقابل  14 دولار شهرياً، ولكن إذا كنت عضواً رئيسياً، فسيكون السعر أرخص قليلاً بسعر 12.5 دولار في الشهر، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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