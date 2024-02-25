Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لماذا يتمسك كثيرون بإطلاق اسم "تويتر" بدلاً من "X"؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1168194-638444680467352397.jpg
Doc-P-1168194-638444680467352397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من مرور أكثر من نصف عام على تغيير اسم موقع "تويتر" إلى "إكس"، فإن كثيرين ما زالوا يستخدمون الاسم القديم، ويشيرون إلى المنشورات على أنها تغريدات.
 
كما أن نطاق الويب الخاص بالمنصة لا يزال هو twitter.com - وفي حال كتبت x.com يعيدك إلى الرابط الأصلي.
Advertisement

كما ولا تزال بعض وسائل الإعلام تصفها بأنها "إكس المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر" رغم أنه تم تغيير الاسم في 23 تموز 2023.
 
لكن ما هو سبب استخدام الكثير اسم "تويتر" إلى الآن؟
ردا على ذلك، قال رامون جيمينيز، المدير العالمي في وكالة استشارات العلامات التجارية وولف أولينز، إنها أصبحت واحدة من الشركات القليلة "التي تتمتع بتجربة منتج فريدة من نوعها، لدرجة أن اسم علامتها التجارية أصبح مرادفا للسلوك.. نحن "نغرد" و"نغوغل" وما إلى ذلك"، بحسب موقع شبكة CNN.

بدورها قالت الصحافية زوي شيفر للشبكة الأميركية "إن ماسك كان لديه ميل للعلامة التجارية "إكس" لعقود من الزمن، فقد أراد أن يطلق على أول شركة ناشئة له اسم "إكس"، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لخلافه مع المؤسسين المشاركين. كما قام بتسمية أحد أبنائه X.

وقال ماسك إن تغيير العلامة التجارية لتويتر كان جزءا من مسعاه لتحويل المنصة إلى "تطبيق كل شيء"، حسبما قال X في منشور على مدونة الشهر الماضي. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:06 | 2024-02-25
05:07 | 2024-02-25
02:00 | 2024-02-25
23:00 | 2024-02-24
15:30 | 2024-02-24
12:45 | 2024-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24