لماذا يتمسك كثيرون بإطلاق اسم "تويتر" بدلاً من "X"؟

على الرغم من مرور أكثر من نصف عام على تغيير اسم موقع "تويتر" إلى "إكس"، فإن كثيرين ما زالوا يستخدمون الاسم القديم، ويشيرون إلى المنشورات على أنها تغريدات.



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كما ولا تزال بعض وسائل الإعلام تصفها بأنها "إكس المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر" رغم أنه تم تغيير الاسم في 23 تموز 2023. كما أن نطاق الويب الخاص بالمنصة لا يزال هو twitter.com - وفي حال كتبت x.com يعيدك إلى الرابط الأصلي.كما ولا تزال بعض وسائل الإعلام تصفها بأنها "إكس المنصة المعروفة سابقا باسم تويتر" رغم أنه تم تغيير الاسم في 23 تموز 2023.

لكن ما هو سبب استخدام الكثير اسم "تويتر" إلى الآن؟

ردا على ذلك، قال رامون جيمينيز، المدير العالمي في وكالة استشارات العلامات التجارية وولف أولينز، إنها أصبحت واحدة من الشركات القليلة "التي تتمتع بتجربة منتج فريدة من نوعها، لدرجة أن اسم علامتها التجارية أصبح مرادفا للسلوك.. نحن "نغرد" و"نغوغل" وما إلى ذلك"، بحسب موقع شبكة CNN.



بدورها قالت الصحافية زوي شيفر للشبكة الأميركية "إن ماسك كان لديه ميل للعلامة التجارية "إكس" لعقود من الزمن، فقد أراد أن يطلق على أول شركة ناشئة له اسم "إكس"، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لخلافه مع المؤسسين المشاركين. كما قام بتسمية أحد أبنائه X.



وقال ماسك إن تغيير العلامة التجارية لتويتر كان جزءا من مسعاه لتحويل المنصة إلى "تطبيق كل شيء"، حسبما قال X في منشور على مدونة الشهر الماضي. (العربية)