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تكنولوجيا وعلوم

شركة أميركية تصور الوجوه من الفضاء.. للتجسس أم لتجنب الكوارث؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 10:06
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تخطط شركة Albedo Space الأميركية، إلى إطلاق أقمار اصطناعية تحلق في مدار منخفض من سطح الأرض، لتقديم خدمات التصوير الفضائي بدقة تصل إلى 10 سنتيمترات، أي بدقة تمكنها من تصوير وجوه البشر، ما أثار قلق البعض من احتمال استخدامها لأغراض "التجسس"، فيما قالت الشركة إنه سيتم استخدامها لأغراض "تمكن من تجنب الكوارث".
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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن شركة Albedo Space لا تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه في أقمارها الاصطناعية، والتي سيتم إطلاق أولها في 2025، إلا أنه سيكون لديها القدرة على تصوير البشر على الأرض بدقة فائقة.

وحصدت الشركة استثمارات بقيمة 100 مليون دولار حتى الآن، وأبرمت تعاقدات مع وزارة الدفاع الأميركية، وذلك بعدما تمكنت من حل معضلة التصوير الفضائي عالي الجودة، والذي كان يعتمد على تصنيع أقمار اصطناعية تتيح التصوير الأرضي بكلفة تصل إلى مليار دولار للقمر الواحد.
 
وستتغلب Albedo Space على هذه المعضلة، عبر تصميم شبكة أقمار يمكنها التحليق بأمان في مدار قريب من سطح الأرض، وهو ما يعرف باسم VLEO أو Very Low Earth Orbit، والذي يُقدر بمسافة تتراوح بين 250 و450 كيلومتراً من سطح الأرض. (الشرق) 
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