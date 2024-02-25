شركة أميركية تصور الوجوه من الفضاء.. للتجسس أم لتجنب الكوارث؟

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تخطط شركة Albedo Space الأميركية، إلى إطلاق أقمار اصطناعية تحلق في مدار منخفض من سطح الأرض، لتقديم خدمات التصوير الفضائي بدقة تصل إلى 10 سنتيمترات، أي بدقة تمكنها من تصوير وجوه البشر، ما أثار قلق البعض من احتمال استخدامها لأغراض "التجسس"، فيما قالت الشركة إنه سيتم استخدامها لأغراض "تمكن من تجنب الكوارث".وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن شركة Albedo Space لا تعتمد على تقنيات التعرف على الوجوه في أقمارها الاصطناعية، والتي سيتم إطلاق أولها في 2025، إلا أنه سيكون لديها القدرة على تصوير البشر على الأرض بدقة فائقة.وحصدت الشركة استثمارات بقيمة 100 مليون دولار حتى الآن، وأبرمت تعاقدات مع وزارة الدفاع الأميركية، وذلك بعدما تمكنت من حل معضلة التصوير الفضائي عالي الجودة، والذي كان يعتمد على تصنيع أقمار اصطناعية تتيح التصوير الأرضي بكلفة تصل إلى مليار دولار للقمر الواحد.