لمحبي الفضاء.. فرصة سعودية للطلاب العرب

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أطلقت وكالة الفضاء السعودية اليوم مسابقة (مداك)، بهدف إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة على مستوى العالم العربي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، ومركز (عِلمي) لاكتشاف العلوم والابتكار.وتحمل هذه المسابقة عنوان: (الفضاء مداك)، وتستهدف الطلبة من الفئة العمرية الواقعة بين 6 سنوات و18 سنة، وتشتمل على ثلاثة مسارات هي: الفنون، والنبات، والهندسة.وتشرف على المسابقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي – أول رائدة فضاء عربية مسلمة – التي أجرت 14 تجربة على متن محطة الفضاء الدولية.ومن المتوقع إرسال المشاركات الفائزة إلى محطة الفضاء الدولية في الربع الرابع من العام الحالي 2024، مما يفتح آفاقًا جديدة للطلبة لرؤية إبداعاتهم تعانق عنان السماء، وستعود المسابقة بالأثر على الطلاب في إثراء إسهاماتهم في مجالات الفضاء وعلومه، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتحفيز الأجيال للمشاركة بمجالات العلوم، ودعم الموهوبين والمبدعين.ودعت الوكالة جميع الطلبة على مستوى العالم العربي إلى تسجيل مشاركاتهم عبر بوابة التقديم على الموقع الإلكتروني لوكالة الفضاء السعودية، مبينة أن التسجيل سيبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى 30 أبريل 2024، مفيدةً أن الموقع الإلكتروني يتضمن تفاصيل المسارات الثلاثة والفئات العمرية لكل مسار وآلية تقديم المشاركات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)