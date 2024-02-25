بالتفاصيل: إليكم أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية

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يمكن أن يساعدك استخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية في تتبع الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية وتحقيقها، سواء كنت مبتدئًا في مجال ممارسة الرياضة أو من هواة الرياضة وتمارسها باستمرار. وستجد النساء اللواتي يتطلعن إلى تتبع أهدافهن المتعلقة باللياقة البدنية، بالإضافة إلى تتبع الدورة الشهرية والإباضة، مجموعة متنوعة من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المناسبة لهن، التي تتضمن مزايا لتتبع الدورة الشهرية والإباضة، وتأتي بأحجام ملائمة للمعصم الصغير الحجم، ويتوفر منها ألوان مرغوبة لدى النساء.يمتاز جهاز Fitbit Charge 6 بتصميمه الأنيق الملائم للنساء، وهو متوسط الحجم ومريح، ويتضمن هذا الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومجموعة واسعة من مزايا تتبع التمارين الرياضية، وتتبع الخطوات ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم. كما يتمتع بتصنيف 5ATM لمقاومة المياه، لذا يمكن للسيدات ارتداء هذا الجهاز في أثناء السباحة.يتمتع هذا الجهاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة تصل إلى تسعة أيام دون تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة.وفيما يتعلق بتتبع الدورة الشهرية، يمكن للسيدات استخدام تطبيق Fitbit لتتبع الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها، لكن لا يمكن لجهاز Charge 6 التنبؤ بوقت الدورة الشهرية بناءً على التغيرات الجسدية مثل بعض الأجهزة الأخرى في هذه القائمة.يُباع جهاز Fitbit Charge 6 بسعر قدره 160 دولارًا.Galaxy Watch6 ليست فقط ساعة ذكية، بل هي واحدة من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية، فهي تدعم مجموعة كبيرة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية؛ إذ تتضمن 90 وضعًا رياضيًا لتتبع التمارين المختلفة، كما تتضمن مزايا لتتبع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتدعم معيار 5ATM لمقاومة الماء، وهي أيضًا مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنها مناسبة للسباحة.ومن المزايا التي تجعل هذه الساعة مناسبة للنساء بنحو خاص، مزية تتبع الدورة الشهرية التي تستخدم مستشعرات درجة الحرارة للتتبع الدقيق لمراحل الدورة الشهرية، وتظهر جميع البيانات المتعلقة بالدورة في تطبيق Samsung Health الذي يقدم أيضًا توصيات بأنواع التمارين ونصائح حول الرعاية الذاتية بناءً على المرحلة التي تمر بها السيدة خلال الدورة الشهرية.تُباع ساعة سامسونج بسعر قدره 250 دولارًا.Xiaomi Mi Smart Band 8 هو جهاز لتتبع اللياقة البدنية يُباع بسعر منخفض مقارنةً بالخيارات الأخرى في القائمة، ويأتي بتصميم رفيع ويمتاز بأنه خفيف الوزن ويمكن للنساء ارتداء هذا الجهاز طوال اليوم دون الشعور بالانزعاج.يحتوي هذا الجهاز على مزايا تتبع اللياقة البدنية الأساسية، ويتضمن أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ويحتوي على مزايا إضافية مصممة خصوصًا للعدائين.يحتوي هذا الجهاز أيضًا على مستشعر SpO2 لمراقبة نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مزايا تتبع النوم، كما يوفر مزايا خاصة بتتبع الدورة الشهرية. ويمكن للنساء ارتداء هذا الجهاز في أثناء السباحة؛ لأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار 5ATM.يمتاز Xiaomi Mi Smart Band 8 بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى أسبوعين في حال إيقاف تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On). ويتوافق هذا الجهاز مع جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد أو نظام iOS.يُباع جهاز Xiaomi Mi Smart Band 8 بسعر قدره 45 دولارًا.(البوابة العربية للأخبار التقنية)