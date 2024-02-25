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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن أول "خاتم" مدعوم بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:41
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تخطط شركة سامسونغ للكشف عن أول خاتم ذكي يمكن ارتداؤه كجزء من تشكيلة منتجاتها الصحية في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.

وستعرض الشركة الكورية الجنوبية خاتم "Galaxy Ring" علناً لأول مرة بعد التشويق له الشهر الماضي عند إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 في كاليفورنيا.
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وقالت سامسونغ في بيان يوم الأحد، إن Galaxy Ring يوفر للمستخدمين تجارب أكثر تخصيصاً وسلاسة مدعومة بالتقدم في الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وقالت سامسونغ إن زوار المؤتمر العالمي للجوال سيتمكنون أيضاً من رؤية الميزات الصحية الجديدة في سلسلة Galaxy Watch6 المقترنة بهاتف Galaxy S24، قبل توفرها للعامة في وقت لاحق من هذا العام. من المتوقع الإطلاق الرسمي لـ Galaxy Ring في وقت لاحق من عام 2024.

يعد تتبع الصحة بالفعل نقطة بيع رئيسية للهواتف الذكية والساعات، حيث تستخدم شركة "سامسونغ"، و"أبل"، و"غوغل" التابعة لشركة "ألفابيت" هذه الميزات لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

سيكون إنشاء أجهزة استشعار للتتبع المستمر لضغط الدم ومراقبة الغلوكوز بمثابة إنجازات قيمة بشكل خاص. تعمل شركة "أبل" منذ سنوات على تطوير قارئ الغلوكوز الذي لا يتطلب من المستخدمين وخز بشرتهم بحثاً عن الدم - وهي نعمة محتملة لملايين مرضى السكر.
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