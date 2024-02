منصة ألعاب جديدة من tecno.. هذه تفاصيلها

Advertisement

عرضت Tecno خلال مشاركتها في فعاليات MWC 2024 محاولتها الأولى لإنتاج منصة محمولة للألعاب، وهي Pocket Go.وتتميز هذه المنصة بأنها تتبع أسلوبًا مختلفًا عن غيرها من منصات الألعاب المحمولة، مثل Steam Deck أو ASUS ROG Ally.وتحاول Tecno إعادة تعريف ماهية جهاز الألعاب المحمول، إذ أزالت الشاشة التقليدية كليًا، إذ تعد Pocket Go بمنزلة وحدة تحكم يوجد بداخلها معالج بقوة قدرها 35 واط وتعمل بنظام ويندوز 11.وتشتمل Pocket Go وحدة تحكم لاسلكية ونظارة واقع معزز تسمى AR Pocket Vision. وصممت الشركة النظام للعمل مع نظارات الواقع المعزز.وتعتمد Pocket Go على نظام التشغيل ويندوز. وتبدو وحدة التحكم اللاسلكية مثل وحدة تحكم إكس بوكس مع مواضع أزرار مماثلة ولوحة D-Pad.وتقول Tecno إن Pocket Go أصغر بمقدار 50 في المئة وأخف وزنًا بمقدار 30 في المئة مقارنة بوحدات التحكم المحمولة الأخرى التي تعمل بنظام ويندوز، مثل ASUS ROG Ally.وزودت Tecno جهاز Pocket Go بمعالج AMD Ryzen 7 8840 HS بتردد قدره 5.1 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت.ويحتوي الجهاز بطارية قابلة للاستبدال بقوة قدرها 50 واط، ويوجد أيضًا نظام لتبديد الحرارة يتكون من مروحة تبريد بثلاثة أنابيب حرارية نحاسية.وتستطيع Pocket Go العمل بصفتها محطة عمل من خلال الاتصال بأجهزة Tecno الأخرى.وزودت Tecno وحدة التحكم بمنافذ USB Type-C، ومنفذي صوتي، وفتحة لبطاقة MicroSD، بالإضافة إلى زرين للتحكم في نظارات الواقع المعزز المصاحبة لها AR Pocket Vision.(البوابة العربية للأخبار التقنية)وتحتوي AR Pocket Vision شاشتين من نوع micro OLED بقياس قدره 0.71 بوصة يمكنهما توفير تجربة مشاهدة بقياس قدره 215 بوصة من مسافة 6 أمتار.ويوجد خيار للتحكم في انحناء العدسة قابل للتعديل بإعدادات تصل إلى 600 درجة، وتدعم النظارات تتبع الرأس.كما يمكن تعديل النظارات لأولئك الذين يرتدون نظارات طبية وعدسات للحصول على القدر الأقصى من الراحة أثناء الاستخدام.وتزعم الشركة أن Pocket Go تقدم تجربة ألعاب غامرة ثلاثية الأبعاد مع مسار رؤية ووضعية تكيفية واهتزازات فائقة الدقة ومزامنة حسية والمزيد.