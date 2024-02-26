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تكنولوجيا وعلوم

بعض هواتف آيفون 15 تواجه مشكلات في اتصال بلوتوث

Lebanon 24
26-02-2024 | 14:15
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تصاعدت شكاوى من بعض مستخدمى هواتف آيفون 15 بشأن مشاكل تقنية في اتصال بلوتوث، إذ واجهوا صعوبات في اتصال الهاتف بالأجهزة التي تدعم الاتصال اللاسلكي عبر بلوتوث مثل السماعات أو أنظمة السيارات.

 ووفقًا للشكاوى الواردة في منتدى آبل الرسمي للدعم الفني وغيره من المنتديات التقنية المتخصصة، فإن تلك المشكلات موجودة منذ إصدار تلك الهواتف نهاية العام الماضي، وهي موجودة أيضًا في إصدارات آيفون 15 الأساسية بالإضافة إلى إصدارات برو على حد سواء.

 وأكد بعض المستخدمين أن تلك المشكلة ظهرت بشكل أساسي مع الأجهزة القديمة نسبيًا، لكن رُصدت أيضًا مع إصدارات حديثة من سماعات AirPods.

( نبض)
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