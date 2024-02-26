أفضل التطبيقات المجانية لمساعدتك في جدولة الاجتماعات

تُساعد تطبيقات الجدولة في تنظيم الاجتماعات وأوقات العمل والدراسة بنحو فعّال، ويمكن لجميع الأشخاص من مختلف الفئات الاستفادة من تطبيقات جدولة الاجتماعات للعمل أو الدراسة؛ إذ يمكن لصاحب العمل استخدامها لتنظيم الاجتماعات مع فريق العمل، ويمكن لطلبة الكليات والجامعات الاستفادة من هذه التطبيقات، لتنظيم اجتماعات مع زملاء الدراسة للعمل على المشاريع الدراسية معًا، أو التحضير للامتحانات معًا.

1- تطبيق Calendly:

Calendly هو من أشهر تطبيقات جدولة الاجتماعات، ويمتاز بأنه سهل الاستخدام، ويدعم هذا التطبيق خمس لغات، هي: الإنجليزية، الألمانية، البرتغالية، الإسبانية، والفرنسية، وعند البدء باستخدامه سيُطلب منك إنشاء حساب باستخدام حسابك في جوجل أو مايكروسوفت.

يمكن للمستخدمين الآخرين حجز المكالمات والمواعيد معك عبر رابط Calendly الخاص بحسابك، ويمكنك تعديل ساعات عملك الأسبوعية التي تكون فيها متاحًا للاجتماع مع الآخرين، عن طريق تعيين أيام وساعات العمل، وأوقات التوفر.

يمكنك حجز الاجتماعات مع الآخرين، عن طريق اختيار قالب من القوالب المجهزة سابقًا في Calendly التي تسمح لك بإدخال المعلومات الخاصة بالاجتماع بسهولة، ثم يمكنك حفظ القالب ونسخ رابط الاجتماع وإرساله إلى الأشخاص الذين تود الاجتماع معهم.

تطبيق Calendly مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق تقويم غوغل:

تقويم غوغل (Google Calendar) من أشهر تطبيقات الجدولة ويُستخدم بنحو واسع لجدولة المهام الدراسية والمهام الخاصة بالعمل والاجتماعات.

يمكنك جدولة الاجتماعات مباشرة من خلال التطبيق، مع إمكانية إضافة رابط للاجتماع في تطبيق Google Meet أو زوم أو أي تطبيق آخر خاص بمؤتمرات الفيديو.

لاستخدام تقويم غوغل لجدولة الاجتماعات، ستحتاج أولًا إلى التسجيل باستخدام حسابك في جوجل، ثم إنشاء حدث جديد، والاتصال بتطبيق Google Meet إذا كنت ستستخدمه للاجتماع، وإذا كنت تخطط لاستخدام تطبيق آخر فأضف رابط الاجتماع إلى التقويم حتى يتمكن الآخرون من الانضمام بسهولة.

يأتي تطبيق تقويم جوجل مثبت سابقًا في معظم هواتف أندرويد وهو مُتاح أيضًا في متجر جوجل، وفي آب ستور مجانًا.