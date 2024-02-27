سيارة خارقة.. BYD تطلق سيارتها الكهربائية "Yangwang U9" وهذا سعرها

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انضمت BYD الصينية إلى معركة السيارات الكهربائية الخارقة بسيارتها المسماة Yangwang U9K لتكون واحدة من أقوى السيارات الكهربائية في السوق، بسعر 240 ألف دولار.وتدعي BYD أن Yangwang U9 تتسارع بسرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 2.36 ثانية فقط، وذلك بفضل أربعة محركات كهربائية تنتج قوة قدرها 1287 حصانًا مع عزم الدوران قدره 1680 نيوتن متر.ويمكن لمجموعة نقل الحركة هذه أن تدفع السيارة البالغ وزنها مقدار 2475 كغ إلى سرعة قصوى يبلغ قدرها 310 كم في الساعة.وعلى عكس معظم السيارات الفخمة التي تستخدم البطاريات المرتفعة السعر، تعتمد Yangwang U9 على بطارية ليثيوم فوسفات الحديد Blade ذات الأسعار المعقولة من BYD.ومع قوة قدرها 80 كيلوواط، فإن BYD تدعي أن المدى يصل إلى نحو 467 كم، مع توقع نطاق أقل في العالم الحقيقي.وتعد المشكلة الكبيرة في بطارية ليثيوم فوسفات الحديد هي وزنها البالغ قدره 633 كغ، وهي أثقل بنحو 150 كغ من تلك الموجودة في Model S Plaid من تسلا.وتهدف Yangwang U9 إلى تقديم تجربة قيادة شاملة، إذ يوفر نظام التحكم الذكي في الجسم DiSus X نظام تعليق قابل للتعديل، يتكيف مع ظروف القيادة المختلفة.وتتميز Yangwang U9 بإمكانية السير جانبيًا مثل سيارة هامر الكهربائية، والدوران بمقدار 360 درجة مثل الدبابة عبر تحويل عجلات أحد الجانبين للأمام والجانب الآخر للخلف، وحتى القيادة بطريقة ما على ثلاث عجلات فقط، وذلك بفضل نظام التعليق القابل لضبط الارتفاع من BYD.وزودت BYD السيارة بنظام إدارة حراري محسّن، مما يضمن الأداء الأمثل حتى في المواقف الصعبة، في حين يقلل نظام الشحن السريع بقوة قدرها 500 كيلوواط أوقات الشحن. وتدعم السيارة الخارقة أيضًا الشحن المزدوج.وتعد السلامة أمرًا بالغ الأهمية في Yangwang U9، مع مقصورة مصنوعة من ألياف الكربون الفائقة وتقنية CTB من الجيل التالي.ويوفر هذا المزيج صلابة التوائية استثنائية وقوة فائقة، مما يحمي الركاب في أي موقف.كما توفر منصة DiLink150 في Yangwang U9 تجربة قيادة خاصة، وهي مدعومة بشرائح 5G المتقدمة.وتتميز السيارة بمساعد خاص للقيادة على المسار يوفر معلومات قيمة ودعمًا للمتسابقين الطموحين.ولا تحتوي السيارة نظام ليدار، مع أنها تتميز بميزة مساعد ركن السيارة المستقل بفضل نظام مساعدة السائق المتقدم DiPilot.وتتميز المقصورة الداخلية بشاشتين من نوع LCD بإطارات سميكة بقياس قدره 10.25 بوصات، إحداهما موضوعة أمام السائق والأخرى موضوعة أمام الراكب مع شاشة ثالثة عمودية بقياس قدره 12.3 بوصة موجودة في المنتصف بصفتها شاشة تحكم مركزية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)