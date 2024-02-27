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تكنولوجيا وعلوم
احذروا قياس السكر في الدم بالساعات الذكية
Lebanon 24
27-02-2024
|
04:59
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حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من استخدام الساعات والخواتم الذكية التي تزعم إمكانية قياس مستوى السكر في الدم بطرق غير تقليدية، ودون وخز الجلد كما يحدث في اختبارات قياس مستويات السكر المعتمدة.
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وأكدت الهيئة في بيان، أن الساعات والخواتم الذكية ستؤدي إلى قراءات خاطئة لمستوى السكر، وقد يترتب على ذلك خلل في خطة العلاج والإضرار بصحة المرضى، وربما إحداث مضاعفات جسيمة.
وأوضحت الهيئة، أن هذه الأجهزة تختلف عن تطبيقات الساعات الذكية التي تعرض بيانات من أجهزة قياس نسبة الجلوكوز في الدم المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء والتي تخترق الجلد، مثل أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs).
تشير الهيئة إلى أن بعض الشركات التقنية تزعم أن الساعات الذكية والخواتم الذكية يمكنها أن تقيس مستويات الجلوكوز في الدم دون الحاجة إلى وخز إصبعهم.
وتزعم الشركات أنها تستخدم تقنيات غير جراحية، لكن لا تقوم هذه الساعات الذكية والخواتم الذكية باختبار مستويات السكر في الدم بشكل مباشر، وتعتمد على استخدام الليزر لتحديد مستوى السكر في الدم، لكن ما زالت تلك التقنية قيد التطوير.(أخبار الآن)
المصدر: أخبار الآن
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