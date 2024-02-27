17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحديث جديد لهواتف "آيفون 15".. يضاعف عمر البطارية؟
Lebanon 24
27-02-2024
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرت شركة أبل واحدة من أكبر الترقيات على هاتف آيفون 15 وقد ظهرت للتو، بعد ما يقرب من 6 أشهر من إطلاق الهاتف.
ووفقاً لبعض النسخ الجديدة على موقع دعم أبل (رصدتها BGR)، يمكن أن تدوم بطاريات iPhone 15 لفترة أطول بكثير من الطرازات السابقة.
Advertisement
وقالت شركة أبل، إن بطاريات iPhone 14 (والإصدارات الأقدم) يمكنها الاحتفاظ بـ "80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة في ظل ظروف مثالية". وقالت الصفحة نفسها إن بطارية iPhone 15 يمكنها الاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها عند 1000 دورة شحن.
وما يجب معرفته، هو أن بطارية iPhone 15 يمكنها البقاء على قيد الحياة ضعف عدد دورات الشحن مثل iPhone 14 في أفضل الظروف.
وتُعرّف أبل "دورة الشحن" بأنها استخدام مقدار من البطارية "يمثل 100% من سعة البطارية". ويمكن أن يتم ذلك على مدار عدة أيام، اعتماداً على الوقت الذي تختاره للتوصيل. يمكن أيضاً التحقق من سعة البطارية في قائمة إعدادات آيفون، ضمن قسم "البطارية"، إذا كنت مهتماً بمعرفة أداء هاتفك.
وبهذا يكون iPhone 15 حصل على تعزيز كبير لصحة البطارية، ولم تفكر شركة أبل في ذكر ذلك حتى الآن. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
15:47 | 2024-02-26
26/02/2024 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
Lebanon 24
تتوكأ على عكاز في آخر إطلالاتها.. النجمة الشهيرة تقلق جمهورها!
14:29 | 2024-02-26
26/02/2024 02:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
12:24 | 2024-02-26
26/02/2024 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
انجاز التعديلات على مرسوم التعويضات للقطاع العام وبتها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
22:13 | 2024-02-26
26/02/2024 10:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة قرب منزل وليد جنبلاط.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة قرب منزل وليد جنبلاط.. هذا ما حصل
12:45 | 2024-02-26
26/02/2024 12:45:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:59 | 2024-02-27
سامسونغ تتيح لمستخدمي أندرويد تجربة Galaxy AI
06:20 | 2024-02-27
أميركا استخدمت الذكاء الاصطناعي في تحديد أهداف ضربات جوية.. كيف؟
04:59 | 2024-02-27
احذروا قياس السكر في الدم بالساعات الذكية
02:53 | 2024-02-27
سيارة خارقة.. BYD تطلق سيارتها الكهربائية "Yangwang U9" وهذا سعرها
00:41 | 2024-02-27
صراع إنتاج الرقائق.. أميركا تطمح للتفوق على الصين
23:52 | 2024-02-26
الأولى من نوعها بالعالم العربي.. وظيفة دقيقة داخل شركة يستلمها "الذكاء الإصطناعيّ"!
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 19:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 19:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 19:19:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24