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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لهواتف "آيفون 15".. يضاعف عمر البطارية؟

Lebanon 24
27-02-2024 | 07:38
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أجرت شركة أبل واحدة من أكبر الترقيات على هاتف آيفون 15 وقد ظهرت للتو، بعد ما يقرب من 6 أشهر من إطلاق الهاتف.

ووفقاً لبعض النسخ الجديدة على موقع دعم أبل (رصدتها BGR)، يمكن أن تدوم بطاريات iPhone 15 لفترة أطول بكثير من الطرازات السابقة.
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وقالت شركة أبل، إن بطاريات iPhone 14 (والإصدارات الأقدم) يمكنها الاحتفاظ بـ "80% من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة في ظل ظروف مثالية". وقالت الصفحة نفسها إن بطارية iPhone 15 يمكنها الاحتفاظ بنسبة 80% من سعتها عند 1000 دورة شحن.

وما يجب معرفته، هو أن بطارية iPhone 15 يمكنها البقاء على قيد الحياة ضعف عدد دورات الشحن مثل iPhone 14 في أفضل الظروف.
 
 
وتُعرّف أبل "دورة الشحن" بأنها استخدام مقدار من البطارية "يمثل 100% من سعة البطارية". ويمكن أن يتم ذلك على مدار عدة أيام، اعتماداً على الوقت الذي تختاره للتوصيل. يمكن أيضاً التحقق من سعة البطارية في قائمة إعدادات آيفون، ضمن قسم "البطارية"، إذا كنت مهتماً بمعرفة أداء هاتفك.

وبهذا يكون iPhone 15 حصل على تعزيز كبير لصحة البطارية، ولم تفكر شركة أبل في ذكر ذلك حتى الآن. (العربية)
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