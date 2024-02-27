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تكنولوجيا وعلوم

هوندا تكشف عن سيارة كهربائية تعمل بالهيدروجين

Lebanon 24
27-02-2024 | 12:30
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أعلنت هوندا سيارة الدفع الرباعي الجديدة CR-V e:FCEV العاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني، في إشارة إلى أن شركة صناعة السيارات لم تتخل عن العنصر الأكثر وفرة في الكون لتشكيلة سياراتها.

 وتصر الشركة عن أن السيارة قد تجد قاعدة جماهيرية، وخاصة أن المحركات الهجينة أثبتت أنها تحظى بشعبية لدى مشتري السيارات مقارنةً بالسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

 وتتمتع المركبة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود بنطاق يصل إلى 435 كم، وهو يتضمن مقدار 50 كم من نطاق القيادة الكهربائي بالكامل.

 وتعد CR-V e:FCEV بمنزلة سيارة دفع رباعي صغيرة مطورة بالاشتراك مع جنرال موتورز باستخدام وحدات خلايا الوقود التي ينتجها المشروع المشترك لتصنيع نظام خلايا الوقود FCSM التابع للشركتين.

 وتنتج وحدات خلايا الوقود ما يقدر بنحو 92.2 كيلوواط من الطاقة، مع قوة قدرها 174 حصانًا ومقدار 310 نيوتن متر من عزم الدوران.

 وتبلغ سعة البطارية مقدار 17.7 كيلوواط، ويمكن إعادة شحنها من خلال مقبس حائط عادي أو شاحن من المستوى الثاني.

 وتوفر السيارة قدرات شحن ثنائية الاتجاه، مما يوفر طاقة قدرها 1.5 كيلوواط للأجهزة المنزلية الصغيرة أو معدات التخييم.

( نبض)

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