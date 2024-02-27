انستغرام تطور ميزة تتيح لك تتبع مواقع الأصدقاء

تطور إنستاغرام ميزة خريطة الأصدقاء ، حسبما أكد متحدث باسم ميتا بعد أن رصد المهندس العكسي أليساندرو بالوزي الميزة أول مرة.

وتتيح ميزة الاشتراك المشابهة لميزة خريطة سناب في سناب شات للمستخدمين رؤية مواقع الأصدقاء في الوقت الفعلي.

وتقول المنصة إن الميزة عبارة عن نموذج أولي داخلي ولا تختبر خارجيًا.

وفي حال قررت إنستاغرام إطلاق خريطة الأصدقاء رسميًا، فإن ذلك يعني استنساخها ميزة شائعة أخرى من سناب شات، وذلك بعد استنساخها ميزة القصص في عام 2016.

وتتشابه ميزة إنستاجرام مع ميزة الخريطة Find My من آبل التي تتيح للمستخدمين معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة حاليًا.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، تمنح إنستاغرام مستخدميها سببًا آخر لقضاء المزيد من الوقت عبر تطبيقها، وقضاء وقت أقل عبر خدمات الشركات الأخرى.

ولدى إنستاغرام أيضًا فرصة لجذب الأشخاص الذين كانوا معجبين بتطبيق الخرائط الاجتماعية Zenly، وهو التطبيق الذي استحوذت عليه سناب شات ومن ثم أغلقته في العام الماضي.

( نبض)