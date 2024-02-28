"أبل" تختبر أجهزة غير تقليدية.. منها "AirPods" مزودة بكاميرات!

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تدرس شركة "أبل" تطوير أجهزة جديدة "غير تقليدية" قابلة للارتداء بما في ذلك خاتم للياقة البدنية، نظارات ذكية، وحتى سماعات AirPods مزودة بكاميرات، بهدف توسيع أحد أهم مجالات عملها.وتستكشف الشركة الأميركية طرقاً جديدة لرفع مبيعات قطاع الأجهزة الذكية لديها من دون التأثير على عوائد منتجاتها الرائدة الحالية، وفي مقدمتها هواتف "آيفون"، وفق "بلومبرغ".وتستكشف مجموعة من المهندسين داخل قطاع تطوير الأجهزة في "أبل" إمكانية تطوير خاتم ذكي يتضمن مستشعرات دقيقة لرصد وقياس المتغيرات الحيوية بجسم المستخدم مثل نبض القلب، ومعدل النشاط، وجودة النوم.ويشير تقرير "بلومبرغ" إلى أن "أبل" بإمكانها ترويج خاتمها الذكي كإكسسوار لهواتف "آيفون"، إذ لن يغني عن ارتداء ساعاتها الذكية Apple Watch، ولكن في الوقت نفسه سيكون خياراً مثالياً للمستخدمين ممن لا يفضلون الساعات الذكية، أو يميلون لارتداء الساعات التقليدية، أو من يرغبون في تتبع حالاتهم الصحية ولياقتهم البدنية دون الحاجة لاستقبال إشعارات من التطبيقات على سواعد أيديهم.وستفتح خطوة إطلاق خاتم ذكي المجال أمام "أبل" للاستحواذ على قطاع جديد من المستخدمين، خاصة وأنه سيكون بسعر منخفض مقارنة بساعاتها الذكية، وقد تقدمه الشركة الأميركية مقابل اشتراك شهري أو سنوي، ويُعد ذلك ضماناً لولاء مستخدمي هواتف "آيفون"، وعدم التفكير في الانتقال إلى عالم Android.كما تستكشف "أبل" حالياً إمكانية تطوير نظارة ذكية يمكن أن توفر الصوت (حتى لا يضطر المستخدمون إلى ارتداء AirPods) والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والكاميرات لتحديد الأشياء في العالم المحيط بالمستخدم.ويمكن أن تكون النظارة الجديدة أيضاً بمثابة نقطة انطلاق نحو حلم "أبل" طويل الأمد، "نظارات الواقع المعزز التي يمكنك ارتداؤها طوال اليوم".وستكون النظارة الجديدة منخفضة التكلفة مقارنة بنظارة Vision Pro التي طرحتها الشركة في متاجرها مطلع شباط الجاري، وبذلك سيكون انتشارها أسرع بين المستخدمين، إلى جانب استعداد كثير منهم لارتدائها في الأماكن العامة بسبب تصميمها الشبيه بالنظارات ذات الاستخدام اليومي سواء لتصحيح النظر أو الشمسية.وأعلنت شركة ميتا عن نظارتين جديدتين للواقع الافتراضي والمعزز، بمزايا متطورة جديدة، وهما "ميتا كويست 3" و"راي بان ميتا".ويُعتبر هذا السوق مفتوحاً بالفعل، إذ تتنافس خلاله شركات مثل "ميتا"، و"أمازون" عبر نظاراتهم الذكية Ray-Ban Meta، وEcho Frame، حيث تقدمان مزايا الاستماع للموسيقى والتقاط الصور وتسجيل الفيديو.كما زودت "ميتا" الجيل الأخير من نظارتها بمساعدها الذكي Meta AI، ما يسمح للمستخدم بطرح أسئلة واستفسارات حول ما تراه عدسة الكاميرا الموجودة في النظارة.ويستكشف فريق "أبل" كذلك إمكانية تزويد سماعات AirPods اللاسلكية بكاميرات ذات دقة منخفضة تعمل على جمع بيانات عن البيئة المحيطة بالمستخدم، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتزويده بمعلومات بشأن روتين حياته اليومي.وقد تكون تلك الخطوة بديلاً للنظارات الذكية، إذ سيحصل المستخدم على تجربة صوتية مميزة مع وصول مستمر لمساعد صوتي ذكي يجيب عن استفساراته ويمده بالمعلومات عن العالم من حوله.كما تبحث "أبل" تزويد سماعات AirPods بمستشعرات متعلقة باللياقة والصحة.