أول حاسوب في العالم بشاشة شفافة.. تعرفوا إلى Project Crystal

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كشفت شركة "لينوفو" عن أول حاسوب في العالم بشاشة شفافة، يقدم حلولاً لعرض المعلومات بشكل واضح في مواقف تحتاج إلى تواصل بصري بين المستخدم ومن يجلس في الجهة المقابلة له.الحاسوب الجديد، بحسب الشركة، هو نموذج تجريبي، يحمل اسم Project Crystal، ويقدم شاشة بتقنية ميكروليد المتطورة بحجم 17.3 بوصة، إلى جانب تزويدها بإمكانية المزج بين المحتوى الرقمي على الشاشة والعالم المحيط بالمستخدم.وزودت الشركة جهازها التجريبي بقدرات ذكاء اصطناعي، بحيث تُعرض أمام المستخدم معلومات وإشارات توضيحية رقمية، حول العناصر المادية المتواجدة أمامه في الواقع.وتأتي الشاشة الجديدة بطبقات مدمجة، وعلى الرغم من ذلك حافظت "لينوفو" على نحافتها، مع قوة سطوع تصل إلى 3000 نقطة ضوئية.وتخطط الشركة الصينية لإضافة طبقة جديدة للتحكم في درجة تباين الضوء، بحيث يمكن للمستخدم اختيار مستوى شفافية الشاشة، ليصل بها إلى درجة الإعتام الكامل، مما يجعل شفافيتها منعدمة، فيمكن استخدامها كشاشة تقليدية.على الرغم من تقنياته المتطورة، إلا أن النموذج الأولي لحاسوب "لينوفو" الشخصي يعاني من مشاكل عدة، أهمها دقة وضوح الشاشة، فإذا اقترب المستخدم منها سيلاحظ حجم البيكسلات الكبير.كما أن الشركة الصينية في حاجة إلى المزيد من الجهد لتطوير مفصل الجهاز الرابط بين قاعدته وشاشته، إذ إن الشاشة يمكنها أن تغلق في أي وقت خلال الاستخدم، إن كانت موضوعة بأي زاوية تزيد أو تقل عن 90 درجة.وتُعد لوحة مفاتيح النموذج من أوجه القصور أيضاً، فلم تعتمد الشركة الصينية على التصميم التقليدي للوحة المفاتيح، إذ اقتبست من عائلة حواسيب Yoga Book، فكرة لوحة المفاتيح القابلة للمس Touch، إلا أن موقع Engadget أشار إلى أن الكتابة عليه لا تقدم الدقة المطلوبة.ولفتت لينوفو إلى أن دقة الكتابة على لوحة مفاتيحها اللمسية يسهل تطويرها مستقبلاً من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي سيمكنه بسهولة فهم طريقة كتابة الشخص، وتهيئة تصميم لوحة المفاتيح تبعاً لذلك.كما أن العقبة الأساسية أمام انتقال الحاسوب التجريبي إلى خطوط الإنتاج الموسع، هو ارتفاع تكلفة تصنيع شاشات ميكروليد، إذ إن المنتجات المتوفرة في الأسواق وتستخدم تلك الشاشات هي بالفعل ذات تكلفة عالية، مثل نظارة Apple Vision Pro، وكذلك شاشة سامسونج المميزة The Wall، وكلاهما لا يصنفان منتجات ذات إنتاج موسع، كما هو الحال مع الحواسيب الشخصية.ولم تكشف "لينوفو" عن موعد أو احتمالية طرح نموذج Project Crystal في الأسواق في صورة منتج تجاري.