مزايا جديدة في نظام أندرويد قد تساعدك في تحسين إنتاجيتك.. ما هي؟

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أعلنت غوغل خلال مشاركتها في المؤتمر هذا العام مجموعة من المزايا الجديدة في نظام التشغيل أندرويد، تساعدك في إنجاز المزيد من المهام سواء عبر هاتفك أو جهازك اللوحي أو ساعتك الذكية التي تعمل بنظام التشغيل (Wear OS)، أو في سيارتك المتوافقة مع (أندرويد أوتو) Android Auto.وتستند العديد من المزايا الجديدة في عملها إلى الذكاء الاصطناعي – نجم المؤتمر هذا العام – ويتوافق ذلك مع توجه جوجل لإدماج روبوت الدردشة الخاص بها (Gemini) في كافة منتجاتها.فما هي أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد التي تساعدك في تحسين إنتاجيتك؟نظرًا إلى أن روبوت (Gemini) قادر على إنتاج نصوص عالية الجودة لأغلب الظروف التي يمكنك تخيلها، فقد تستخدمه بالفعل لكتابة الرسائل النصية نيابة عنك، ولكن بدلًا من الاعتماد على إصدار الويب من روبوت Gemini أو تثبيت التطبيق في هاتفك، يمكنك الآن استخدامه مباشرة في تطبيق (رسائل جوجل) Google Messages.إذ أطلقت غوغل مزية جديدة في تطبيق الرسائل تُسمى (Chat with Gemini)، يمكنك استخدامها في إنشاء الرسائل وتلخيصها وتحسين الصياغة أو للحصول على أفكار جديدة حول موضوع معين تتحدث فيه مع صديق أو زميل عمل، أو للتخطيط للأحداث دون مغادرة تطبيق الرسائل.أدمجت غوغل أيضًا الذكاء الاصطناعي في (أندرويد أوتو) Android Auto – الذي يربط هواتف وأجهزة أندرويد بشاشة السيارة – إذ يمكنه الآن تلخيص الرسائل في المحادثات الفردية والجماعية تلقائيًا، بالإضافة إلى اقتراح ردود مكتوبة ينشئها الذكاء الاصطناعي بناء على الرسائل التي استقبلها.وأضافت غوغل أيضًا مزية لإجراء مهمات سريعة بضغطة زر واحدة، مثل: إجراء مكالمة أو الرد على رسالة أو مشاركة الوقت المتوقع للوصول إلى وجهة معينة، حتى لا تنشغل عن الطريق أثناء قيادة السيارة.أدمجت غوغل الذكاء الاصطناعي أيضًا في تطبيق (Lookout) التابع لها الذي يستخدم الرؤية الحاسوبية لمساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في إنجاز الأشياء بشكل أسرع وأسهل.يستخدم تطبيق Lookout الآن الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف للصور، سواء الصور الموجودة في الهاتف أو عبر الإنترنت أو المستلمة في الرسائل وقراءتها بصوت عالٍ للمستخدم. وقد طرحت جوجل هذه المزية عالميًا باللغة الإنجليزية.حسّنت جوجل قارئ الشاشة في مزية (Lens in Maps)، لمساعدة المستخدمين في استكشاف الأماكن القريبة، وتحديد الأماكن، مثل: أجهزة الصراف الآلي والمطاعم ومحطات النقل.ويمكنك الآن توجيه كاميرا هاتفك نحو المناطق المحيطة بك لتقرأ مزية (TalkBack) معلومات المكان بصوت عالٍ، مثل: ساعات العمل أو التقييم أو الاتجاهات بخصوص كيفية الوصول إلى هناك.أضافت جوجل مزية جديدة في تطبيق (Google Docs) تُسمى (التعليقات التوضيحية) Markups، لتمنحك المزيد من المرونة عند إضافة ملاحظات إلى المستندات، إذ تتيح لك إضافة تعليقات مكتوبة بخط اليد إلى المستندات باستخدام القلم الإلكتروني أو إصبعك عند استخدام جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد.ستكون هذه المزية مفيدة في مستندات جوجل في العديد من المواقف، مثل: إضافة الزملاء تعليقات مكتوبة بخط اليد لبعضهم على المخططات أو الرسوم البيانية أو التقارير أو المقترحات، أو إضافة المعلمين تعليقات للطلاب حول مقالاتهم وتقاريرهم. ولتسهيل الأمر تقدم جوجل مجموعة مختارة من أدوات التعليقات مثل: أقلام مختلفة للكتابة، وأقلام للتظليل.يتيح لك تطبيق (Fitbit) المعاد تصميمه من خلال (Health Connect) في نظام أندرويد عرض بياناتك من مختلف الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات، بما يشمل: AllTrails وOra Ring وMyFItnesssPal في مكان واحد.يمكنك الوصول إلى البيانات في تطبيق Fitbit، من خلال التوجه إلى علامة التبويب (You)، حيث ستجد بياناتك التي جُمعت من التطبيقات المتوافقة مع Health Connect، مثل: التمارين والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)