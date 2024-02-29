نموذج هاتف قابل للتوسع من tecno.. هذه مميزاته

Advertisement

عرضت Tecno رؤيتها للمستقبل في MWC 2024 مع العديد من النماذج الأولية المبتكرة، ويشمل ذلك Phantom Ultimate.وقدمت الشركة في العام الماضي مفهومًا للهاتف القابل للتوسع يسمى Phantom Ultimate.وكان هذا الهاتف مجرد مفهوم، ولم يظهر إلا في مقاطع الفيديو التجريبية، مع أن الشركة لديها الآن بعض النماذج الأولية الفعلية وأحضرتها إلى MWC 2024.وقد لا يصبح جهاز Phantom Ultimate منتجًا للبيع بالتجزئة، مع أنه أصبح الآن جهازًا فعليًا.ويأتي الهاتف بشاشة بقياس قدره 6.55 بوصات تلتف حول الحافة اليسرى، وتتوسع الشاشة بضغطة زر لتصبح بقياس قدره 7.11 بوصات مع نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو اللعب بالألعاب.ويستغرق توسع الشاشة من خلال هذا التصميم المبتكر نحو 1.3 ثانية فقط، مما يجعله سلسًا ومريحًا.ولا يتوقف تفكير Tecno عند هذا الحد، إذ أصبحت الشاشة الرئيسية والوحيدة القابلة للتوسع ملتفة إلى الجهة الخلفية.ويمكن مشاهدة هذه الشاشة من خلال نافذة زجاجية واقية، مما يلغي الحاجة إلى شاشة منفصلة ويزيد الكفاءة.ودفع ظهور الهواتف القابلة للطي جوجل إلى تطوير دعم أفضل للشاشات عبر نظام أندرويد، مما أدى إلى تغيير حجمها ونسبة العرض إلى الارتفاع.ويعد Phantom Ultimate مثالًا لذلك، إذ تتكيف واجهة المستخدم والتطبيقات بسهولة مع توسع الشاشة أو تقلصها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة بغض النظر عن حجم الشاشة.ويبلغ سمك الجهاز مقدار 9.93 ملم، مما يجعله أنحف من أي جهاز قابل للطي.وفي حين أن Tecno لا تزال تختبر الهواتف القابلة للتوسع، فإنها تمتلك هاتفين قابلين للطي في السوق، وهما Phantom V Fold وV Flip.وكان مهندسو الشركة مشغولين بالتفكير في طرق لتحسينها، وتوصلوا إلى ما يسمى بالشاشة الرئيسية القابلة للطي بلا حدود.وتعد الشاشة الرئيسية القابلة للطي بلا حدود بمنزلة تعديل لكيفية توصيل الزجاج الفائق النحافة بالهاتف.ويسمح ذلك للشركة المصنعة بتقليص الإطار المحيط بالشاشة، مما يجعل الشاشة تهيمن على الواجهة الأمامية للهاتف.(البوابة العربية للأخبار التقنية)