18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعد غزوها الأسواق.. الطلب على فيجن برو يتراجع
Lebanon 24
29-02-2024
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه آبل انخفاضًا حادًا فيما يتعلق بطلب نظارة الواقع الممتد فيجين برو بعد مرور شهر واحد فقط على إطلاق الجهاز القابل للارتداء من العلامة التجارية في السوق الأمريكية.
وبدأ مستخدمو فيجين برو بعد أسبوع واحد فقط من إصدار النظارة بإعادتها، واشتكى الكثيرون من جوانب مختلفة، ويشمل ذلك دوار الحركة وعدم الراحة في الاستخدام.
Advertisement
وذكر المحلل مينغ تشي كو أن شحنات نظارة فيجين برو من آبل انخفضت بصورة ملحوظة، مع أن وقت شحن فيجين برو قد تحسن وأصبح بين 3 أيام و 5 أيام.
وانخفض الطلب بسرعة بعد مدة وجيزة من الإطلاق، ويدعي كو أنه من المحتمل عدم نمو الشحنات ما لم تخفض آبل سعر فيجين برو أو تقدم المزيد من الاستخدامات العملية.
ومن ناحية أخرى، فإن تحسين المعروض من نظارة الرأس من شأنه أن يساعد آبل في الاستعداد للإصدار العالمي لنظارة فيجين برو.
ومن المتوقع أن تصل الشحنات الأمريكية إلى 250 ألف وحدة بحلول نهاية العام، في حين يتوسع الإنتاج إلى 800 ألف وحدة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
Lebanon 24
خبر مهم.. هذا هو دولار الرواتب الجديدة
13:30 | 2024-02-28
28/02/2024 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
Lebanon 24
إلى جميع العسكريين والموظفين.. هذه مراسيم "الزيادات المالية" من الحكومة
12:39 | 2024-02-28
28/02/2024 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
Lebanon 24
بعد وفاة نجلها.. والدة الممثل فادي ابراهيم في ذمة الله
12:44 | 2024-02-28
28/02/2024 12:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
Lebanon 24
لم تعلم برحيل ابنها.. هذا ما حصل مع والدة فادي ابراهيم قبل وفاتها
14:20 | 2024-02-28
28/02/2024 02:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
Lebanon 24
بُشرى سارة.. هكذا أصبحت الرواتب وإليكم الأرقام
12:27 | 2024-02-28
28/02/2024 12:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:15 | 2024-02-29
نموذج هاتف قابل للتوسع من tecno.. هذه مميزاته
02:26 | 2024-02-29
"بحجم ملعب": كويكب "محتمل الخطورة" قريب من الأرض.. هل يشكل خطراً؟
00:03 | 2024-02-29
اكتشاف تسريب للهواء على متن محطة فضاء.. هل الطاقم بخطر؟
23:00 | 2024-02-28
بالتفاصيل.. إليكم أفضل 5 أجهزة عرضت في مؤتمر MWC 2024
15:59 | 2024-02-28
بتطور جديد.. هكذا سيرسم الذكاء الإصطناعي الخرائط أسفل الأرض!
15:22 | 2024-02-28
مزايا جديدة في نظام أندرويد قد تساعدك في تحسين إنتاجيتك.. ما هي؟
فيديو
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
29/02/2024 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
29/02/2024 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
29/02/2024 17:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24