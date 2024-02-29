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تكنولوجيا وعلوم

بعد غزوها الأسواق.. الطلب على فيجن برو يتراجع

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:25
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تواجه آبل انخفاضًا حادًا فيما يتعلق بطلب نظارة الواقع الممتد فيجين برو بعد مرور شهر واحد فقط على إطلاق الجهاز القابل للارتداء من العلامة التجارية في السوق الأمريكية.

وبدأ مستخدمو فيجين برو بعد أسبوع واحد فقط من إصدار النظارة بإعادتها، واشتكى الكثيرون من جوانب مختلفة، ويشمل ذلك دوار الحركة وعدم الراحة في الاستخدام.
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وذكر المحلل مينغ تشي كو أن شحنات نظارة فيجين برو من آبل انخفضت بصورة ملحوظة، مع أن وقت شحن فيجين برو قد تحسن وأصبح بين 3 أيام و 5 أيام.

وانخفض الطلب بسرعة بعد مدة وجيزة من الإطلاق، ويدعي كو أنه من المحتمل عدم نمو الشحنات ما لم تخفض آبل سعر فيجين برو أو تقدم المزيد من الاستخدامات العملية.

ومن ناحية أخرى، فإن تحسين المعروض من نظارة الرأس من شأنه أن يساعد آبل في الاستعداد للإصدار العالمي لنظارة فيجين برو.

ومن المتوقع أن تصل الشحنات الأمريكية إلى 250 ألف وحدة بحلول نهاية العام، في حين يتوسع الإنتاج إلى 800 ألف وحدة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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