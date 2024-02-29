أوبو تطلق هاتفها الذكي F25 Pro 5G

أطلقت أوبو رسميًا هاتفها الذكي الجديد F25 Pro 5G، ويأتي الجهاز خلفًا لجهاز عام 2022 المسمى F21 Pro 5G، إذ لم تطلق الشركة F23 Pro 5G في عام 2023.

وتتميز الإضافة الجديد ضمن سلسلة F للشركة بتصميم بسيط ومواصفات من الفئة المتوسطة وسعر مقبول.

ويأتي الجهاز مزودًا بشريحة ميدياتيك وشاشة منحنية من نوع AMOLED ذات حافات صغيرة ودعم الشحن السريع والمزيد.

ويتميز هاتف أوبو بتصميم ذو إطار مسطح مع تصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء. وتأتي الكاميرا الخلفية ضمن إطار مستطيل الشكل، في حين توجد المستشعرات داخل دوائر.

وتهيمن الشاشة على الجزء الأمامي من الجهاز بنسبة قدرها 93.4 في المئة من الشاشة إلى الجسم.

وتأتي الشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412 1080 بكسل وبكثافة قدرها 394 بكسل في البوصة مع عمق ألوان قدره 10 بت.

وتدعم الشاشة محتوى +HDR10 مع مستوى سطوع يصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي الهاتف معالج MediaTek Dimensity 7050 مقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1.

( نبض)