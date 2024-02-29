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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تعلن تقنية ترقية الصورة DirectSR

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:30
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أعلنت مايكروسوفت واجهة برمجة تطبيقات ويندوز الجديدة DirectSR المصممة لتوفير طريقة سلسة لمطوري الألعاب لإدماج مزايا ترقية الذكاء الاصطناعي الفائقة الدقة من إنفيديا وإنتل و AMD.

 وبعد أن نجحت إنفيديا في تقديم تقنية ترقية الصور DLSS، سرعان ما تبعها آخرون، مما زاد من صعوبة الأمر لمطوري الألعاب، إذ يحاولون دعم تقنيات FSR و XeSS و DLSS.

 وتهدف DirectSR إلى توحيد أساليب الترقية لأجهزة الحواسيب المخصصة للألعاب التي تعمل بنظام ويندوز.

 ويعد تقديم تقنية DirectSR بمنزلة المحاولة الأولى من مايكروسوفت لدخول مجال ترقية الصورة.

 ووصفت الشركة واجهة برمجة تطبيقات ويندوز الجديدة DirectSR بأنها الحلقة المفقودة بين الألعاب وتقنيات الدقة الفائقة، وأوضحت أنها توفر تجربة سلسة مع كفاءة قابلة للتوسعة عبر الأجهزة.

 وقالت الشركة في تدوينة جديدة: تعمل واجهة برمجة التطبيقات هذه على تمكين الدقة الفائقة المتعددة البائعين من خلال مجموعة مشتركة من المدخلات والمخرجات، مما يسمح بمسار رمز واحد لتنشيط مجموعة متنوعة من الحلول.

( نبض)
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