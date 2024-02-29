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تكنولوجيا وعلوم

هونر تعتزم إطلاق خاتم ذكي منافس لخاتم سامسونغ

Lebanon 24
29-02-2024 | 23:00
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أعلنت شركة هونر الصينية عزمها إطلاق خاتم ذكي مستقبلًا بالإضافة إلى هاتف ذكي قابل للطي رأسيًا، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة، جورج تشاو في مقابلة أجراها مع قناة CNBC المتخصصة في عالم المال والأعمال.

 وتعمل شركة هونر على توسيع مجموعة منتجاتها لتشمل الخواتم الذكية ضمن أجهزتها القابلة للارتداء، مع إمكانية التكامل المحتمل بين أجهزتها القابلة للارتداء والهواتف الذكية عبر تطبيق الصحة التابع لها، من أجل مراقبة صحة المستخدم على نحو أفضل بفضل إدماج الذكاء الاصطناعي.

 وقال تشاو إن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة التي تركز على الصحة يفتح المجال أمام التوصيات الصحية المخصصة، كما شدد على الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في التطبيقات الصحية.

( صحة)
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