"تيليغرام" تطلق مزايا جديدة للمجموعات.. تعرفوا إليها

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أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليغرام عددًا من المزايا الجديدة من أجل تحسين تجربة المستخدمين في المجموعات داخل المنصة.ومن أبرز المزايا الجديدة التي أُضيفت إلى المجموعات إمكانية نشر القصص Stories والسماح للأعضاء داخل المجموعة بالتفاعل معها بالردود والوجوه التعبيرية.ويمكن للمجموعات في المنصة الآن رفع مستوياتها بعد الحصول على تعزيزات “Boosts” من المستخدمين المميزين للوصول إلى المزايا الإضافية. على سبيل المثال، تحتاج المجموعة إلى الوصول إلى المستوى الأول لتتمكن من نشر قصة واحدة يوميًا في التطبيق.ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين الذين لديهم اشتراك في “تيليغرام بريميوم” يحصلون على 4 تعزيزات يمكنهم تقديمها لأي مجموعة أو قناة، كما يحصل المستخدمون أيضًا على 3 تعزيزات في كل مرة يهدون فيها اشتراكًا لشخص آخر.ويمكن للمجموعات المعززة الحصول على خيارات تخصيص جديدة، مثل تغيير لون ملف المجموعة وشعارها وتعيين رمز للحالة واختيار خلفية تظهر لكافة الأعضاء عند فتح المجموعة.وقالت تيليغرام عبر موقعها الرسمي إن المجموعات ذات المستويات العليا تستطيع الاستفادة من بعض المزايا الأخرى، مثل اختيار المشرفين حزمة رموز تعبيرية مخصصة يستطيع كافة الأعضاء استخدامها داخل المجموعة، حتى إذا لم يكن لديهم اشتراك مميز، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصوت في الرسائل الصوتية والمرئية إلى نص مكتوب.وقالت المنصة إنها حاولت إضافة 5 مزايا أخرى مع التحديث الجديد، لكن لم تحصل على الموافقة عليها من مديري متاجر التطبيقات، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.وتسعى تيليغرام إلى تشجيع المستخدمين على اقتناء الاشتراكات المميزة للحصول على مزايا أكثر من الاشتراكات العادية، وتتيحها المنصة بسعر قدره 5 دولارات شهريًا في المتوسط.