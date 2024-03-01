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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل بكسل 8" يحصد جائزة أفضل هاتف ذكي

Lebanon 24
01-03-2024 | 02:00
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منح مؤتمر MWC 2024 الذي تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA جائزة “أفضل هاتف ذكي” لهواتف غوغل بكسل 8.

وفازت هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو بالجائزة متفوقة على باقي الهواتف الذكية في القائمة القصيرة للجائزة التي ضمت سلسلة آيفون 15 برو وسلسلة سامسونغ غالاكسي S23  والهواتف القابلة للطي مثل سامسونغ زد فليب 5 و OnePlus Open و Oppo Find N3. 
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ويمنح المؤتمر الجائزة للهواتف الذكية التي "تجمع بين الأداء المتميز والابتكار والقيادة على النحو الذي يُحدد عبر تقييم الهواتف الذكية في السوق"، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للمؤتمر.

 ويستعين المؤتمر بمحللين مستقلين وصحافيين ومؤثرين رائدين من أجل تقييم الهواتف الذكية المرشحة للجائزة.

وكانت غوغل قد أطلقت سلسلة هواتف بكسل 8 خلال الربع الأخير من عام 2023 بمواصفات محسنة وتطوير في نظام التصوير، والعديد من المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

ومنحت لجنة التحكيم في مؤتمر MWC 2024 ما يصل إلى 28 جائزة مختلفة في 6 فئات، منها أربع جوائز في قسم الأجهزة.

وفاز معالج كوالكوم سنابدراغون 8 جين 3 بجائزة أفضل ابتكار للأجهزة، وهو المعالج الذي يُستخدم في كثير من الأجهزة المحمولة الراقية، وفاز الجهاز اللوحي غالاكسي تاب S9 ألترا من سامسونغ بجائزة أفضل جهاز استهلاكي متصل، في حين ذهبت جائزة أفضل الأجهزة المعروضة في أثناء المؤتمر إلى هاتف هونر القابل للطي Magic V2 RSR Porsche Design.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 14 برو هي التي حازت الجائزة العام الماضي.
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