مزايا جديدة من تيليغرام.. ماذا شملت؟

أطلقت منصة المراسلة الفورية "تيلجرام" ، عددا من المزايا الجديدة للمجموعات، من أبرزها نشر القصص Stories والسماح للأعضاء داخل المجموعة بالتفاعل معها بالردود والوجوه التعبيرية.

وقالت المنصة عبر موقعها الرسمي:" تستطيع المجموعات الاستفادة من بعض المزايا الأخرى، مثل اختيار المشرفين حزمة رموز تعبيرية مخصصة يستطيع كافة الأعضاء استخدامها داخل المجموعة، حتى إذا لم يكن لديهم اشتراك مميز، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الصوت في الرسائل الصوتية والمرئية إلى نص مكتوب".

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ويمكن للمجموعات في المنصة الآن رفع مستوياتها بعد الحصول على تعزيزات"Boosts" من المستخدمين المميزين للوصول إلى المزايا الإضافية.

جدير بالذكر أن المستخدمين الذين لديهم اشتراك في "تيلغرام بريميوم" يحصلون على 4 تعزيزات يمكنهم تقديمها لأي مجموعة أو قناة، كما يحصل المستخدمون أيضا على 3 تعزيزات في كل مرة يهدون فيها اشتراكا لشخص آخر، ويمكن للمجموعات المعززة الحصول على خيارات تخصيص جديدة، مثل تغيير لون ملف المجموعة وشعارها وتعيين رمز للحالة واختيار خلفية تظهر لكافة الأعضاء عند فتح المجموعة.(صحيفة الراية)