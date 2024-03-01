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تكنولوجيا وعلوم

الصين تطلق قمرا صناعيا عالي المدار لخدمات الإنترنت

Lebanon 24
01-03-2024 | 07:37
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أطلقت الصين، قمرا صناعيا عالي المدار لخدمات الإنترنت .

وتم إطلاق القمر الصناعي من مركز" شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي"، ووصل إلى المدار المخطط له بنجاح.
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جدير بالذكر أن هذه المهمة تعد المهمة رقم 510 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
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