الصين تطلق قمرا صناعيا عالي المدار لخدمات الإنترنت

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أطلقت الصين، قمرا صناعيا عالي المدار لخدمات الإنترنت .وتم إطلاق القمر الصناعي من مركز" شيتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي البلاد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي"، ووصل إلى المدار المخطط له بنجاح.جدير بالذكر أن هذه المهمة تعد المهمة رقم 510 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".