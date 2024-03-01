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تكنولوجيا وعلوم

"اكس" تتيح مكالمات الصوت والصورة للمستخدمين

Lebanon 24
01-03-2024 | 08:06
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أتاحت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لمستخدمي حساباتها ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، والتي كانت توفرها سابقا لمن يدفعون اشتراكات في خدمة "تويتر بلو".

وكشفت منصة "إكس" أن جميع الحسابات أصبحت الآن قادرة على إجراء واستقبال المكالمات، على الرغم من أنه يجب أن يكون كلا الطرفين على اتصال عبر المراسلة المباشرة مرة واحدة على الأقل، ويجب أن يقوم المستخدم بتحميل تحديث "إكس" الجديد ليجد الميزة موجودة من خلاله.
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وكانت "إكس" قد أتاحت في وقت سابق هذا الشهر ميزة بث الفيديوهات المباشرة "لايف فيديو".(وكالة الأنباء القطرية)
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
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