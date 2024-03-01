للمرة الأولى: طابعة بإشتراك شهريّ من HP.. ما هي مميزاتها؟

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أعلنت إتش بي طريقة منخفضة التكلفة تبدأ من 7 دولارات شهريًا للوصول إلى الطابعة دون القلق بخصوص مشكلات الحبر أو الصيانة.وتعد خطة All-In Plan حلًا جيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى الطباعة من حين لآخر دون مواجهة متاعب امتلاك طابعة.وتشتمل خطة All-In Plan من إتش بي طابعة من اختيارك، وتجديد الحبر تلقائيًا، والدعم المباشر عبر الهاتف أو الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاستبدال في اليوم التالي إذا توقفت الطابعة عن العمل.وتوجد حاليًا ثلاث طابعات إتش بي للاختيار من بينها في خطة All-In Plan، وهي Envy 6020e و Envy Inspire 7258e و OfficeJet Pro 9010e.وتدعم هذه الطابعات النافثة للحبر الملونة الطباعة والمسح الضوئي والنسخ. وتتمتع Envy 6020e بإمكانية إرسال الفاكس.في حين تتمتع OfficeJet Pro 9010e بأقوى مزايا المكتب المنزلي، مثل وحدة تغذية المستندات التلقائية والفاكس.ووفقًا للخطة، فإن المشترك يدفع 7 دولارات شهريًا، أو 84 دولارًا سنويًا، مقابل الطباعة والمسح الضوئي والنسخ دون مشاكل من طابعة إتش بي الموثوقة والعالية الجودة ودون نفاد الحبر.وتختلف رسوم الاشتراك وفقًا للطابعة التي تختارها وعدد الصفحات التي تتوقع طباعتها كل شهر.وتتضمن خطة All-In مدة تجريبية للإلغاء بعد الاشتراك قدرها 30 يومًا، ويجب عليك بعد ذلك الالتزام باشتراك لمدة 24 شهرًا.ويجب عليك إعادة الطابعة إلى إتش بي ودفع رسوم الإلغاء المبكر في حال ألغيت اشتراكك قبل نهاية مدة العقد.ويبدأ سعر خطة Envy 6020e من 6.99 دولارات مع خطة حبر مناسبة لمتوسط قدره 20 صفحة شهريًا ويصل إلى 16.99 دولارًا مقابل مقدار 300 صفحة شهريًا.وتتراوح خطة Envy Inspire 7258e بين 8.99 دولارات و 31.99 دولارًا، في حين تتراوح خطة OfficeJet Pro 9010e بين 12.99 دولارًا و 60.99 دولارًا.ويمكنك بعد مرور 24 شهرًا الاستمرار في الخطة أو تحديد طابعة أخرى أو إلغاء الاشتراك وإعادة الطابعة دون أي غرامات.ولا تعد خطة إتش بي الجديدة الخيار المناسب للجميع، وفي حال كانت لديك احتياجات محددة للطباعة بكميات كبيرة، أو الجودة الفضلى للصور، أو تحتاج إلى مستندات أحادية اللون، فقد لا تكون الطابعات الثلاث التي تقدمها الخطة مناسبة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)