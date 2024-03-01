انهيار أسعار آيفون 15 في الصين

تواجه شركة آبل انخفاضًا ممتدًا غير معتاد في مبيعات هواتف آيفون 15 في الصين، مما دفع البائعين إلى تقديم تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 180 دولارًا أمريكيًا في محاولة لإعادة جذب المشترين، وفقًا لتقرير جديد لوكالة بلومبرغ الأميركية.

وبحسب التقرير، فقد قدمت منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة Tmall، المملوكة لمجموعة Alibaba، تخفيضات إضافية في أسعار هواتف آيفون، إذ تبيعها حاليًا بأسعار أقل بنحو 120 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بأسعار العام الماضي خلال المدة نفسها.

ويأتي ذلك بعد أن طرحت آبل حسمًا قيمته 500 يوان صيني (أي ما يعادل 70 دولارًا أميركيًا) في سعر هواتف آيفون 15 عبر موقعها الرسمي قبل عطلة رأس السنة القمرية في الصين، قبل أن تعود الشركة بعدها إلى بيع الهواتف بسعرها المعتاد.

( نبض)