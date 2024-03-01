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تكنولوجيا وعلوم

ميتا تواجه شكاوى جديدة في الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
01-03-2024 | 15:30
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أثار اشتراك ميتا الخالٍ من الإعلانات في فيسبوك وإنستاغرام مجموعة من الشكاوى من جماعات حقوق المستهلك، وتقدم هذه الشكاوى بموجب قواعد حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

 وكانت الشركة قد منحت في العام الماضي المستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية الدفع مقابل اشتراك خالٍ من الإعلانات في حال لم يوافقوا على التتبع حتى تتمكن من الاستمرار في إدارة أعمالها الإعلانية ذات الاستهداف الدقيق التي تجذب الانتباه.

 وتفرض ميتا حاليًا رسومًا على المستخدمين الإقليميين قدرها 10 يوروهات شهريًا عبر الويب، أو 13 يورو شهريًا عبر الهاتف المحمول، مقابل عدم رؤية أي إعلانات لكل حساب مرتبط عبر فيسبوك وإنستاجرام.

 ويعد الخيار الآخر الوحيد المتاح لمستخدمي الاتحاد الأوروبي إذا أرادوا الوصول إلى فيسبوك وإنستاغرام هو الموافقة على التتبع، مما يعني أن العرض هو الدفع مقابل الخصوصية، أو فقدان الخصوصية مقابل الوصول المجاني.

 وقدمت ثماني مجموعات لحقوق المستهلك من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي شكاوى إلى سلطات حماية البيانات ضد الاشتراك، حسبما أعلنت منظمة المستهلك الأوروبية BEUC.

( نبض)
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