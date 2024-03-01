Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أسوس تعلن حاسوبها المحمول ExpertBook B3 Flip

Lebanon 24
01-03-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1170404-638449298290260489.png
Doc-P-1170404-638449298290260489.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت أسوس عن الحاسوب المحمول ExpertBook B3 Flip الذي يقدم ترقيات كبيرة خاصة في قسم المعالجات.

 ويقدم الجهاز المحدث لعام 2024 مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز الإنتاجية والاتصال وتجربة المستخدم.

 ويتميز جهاز ExpertBook B3 Flip بالتصميم المتعدد الاستخدامات، إذ يوجد مفصل بزاوية قدرها 360 درجة يسمح بمرونة تحريك الشاشة.

 ويتيح هذا التصميم للمستخدمين التبديل بسهولة بين أوضاع الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي والخيمة والحامل، مما يلبي سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

 وبالإضافة إلى ذلك، يوفر القلم السريع الشحن مدخلات بديهية لتحسين الإنتاجية. ولا تتيح أسوس بطاقة رسومات منفصلة ضمن هذا الجهاز.

( نبض)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2024-03-02
15:30 | 2024-03-01
13:00 | 2024-03-01
09:57 | 2024-03-01
09:39 | 2024-03-01
08:06 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24