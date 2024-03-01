أسوس تعلن حاسوبها المحمول ExpertBook B3 Flip

كشفت أسوس عن الحاسوب المحمول ExpertBook B3 Flip الذي يقدم ترقيات كبيرة خاصة في قسم المعالجات.

ويقدم الجهاز المحدث لعام 2024 مجموعة من المزايا المصممة لتعزيز الإنتاجية والاتصال وتجربة المستخدم.

ويتميز جهاز ExpertBook B3 Flip بالتصميم المتعدد الاستخدامات، إذ يوجد مفصل بزاوية قدرها 360 درجة يسمح بمرونة تحريك الشاشة.

ويتيح هذا التصميم للمستخدمين التبديل بسهولة بين أوضاع الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي والخيمة والحامل، مما يلبي سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر القلم السريع الشحن مدخلات بديهية لتحسين الإنتاجية. ولا تتيح أسوس بطاقة رسومات منفصلة ضمن هذا الجهاز.

( نبض)