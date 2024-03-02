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تكنولوجيا وعلوم

رواد فضاء روس يختبرون بدلات جديدة تساعدهم في الحفاظ على توازنهم

Lebanon 24
02-03-2024 | 03:00
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تمكن رواد الفضاء الروس من النجاح باختبار بدلات جديدة تساعدهم في الحفاظ على توازنهم أثناء القيام بالتمرينات الرياضية على متن المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي المتواجد على متن المحطة، أوليغ كونونينكو: "لقد اختبرنا بدلات تدريب جديدة تمنع تأثيرات الجاذبية الصغرى. طوّر هذه البدلات خبراء من معهد المشكلات الطبية والبيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بالتعاون مع خبراء من مؤسسة Dynaforce، وبالنتيجة حصلنا على بدلات جديدة ذات خصائص محسنة ومريحة في الاستخدام. تم إرسال هذه البدلات لنا على متن مركبة Progress MS-26 التي وصلت إلى المحطة في فبراير العام الجاري".
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وأضاف: "البدلات الجديدة أكثر راحة مقارنة بسابقاتها، وجهّزت بهيكل شبه صلب، وزوّدت بحلقات تساعد على تثبيت الرائد على أجهزة التمرين الرياضية، وأثناء التمرين يكون الحزام ثابتا على الكتفين، الأمر الذي يساعد بتوزيع الحمل بالتساوي على الجسم، ولا يؤثر ارتداء البدلة على حركة الذراعين، كما لا توجد في هذه البدلات مكونات صلبة تحتك بالجسم أثناء الاستخدام".(روسيا اليوم)

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