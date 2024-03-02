لمستخدمي هواتف أندرويد.. تحديث تجريبي لـ Copilot

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قامت شركة مايكروسوف بتحديث تجريبي جديد على تطبيقها على هواتف أندرويد Copilot on Android، يسمح للمستخدمين بجعل مساعدها الذكي هو المساعد الصوتي الرئيسي، بدلاً من مساعد غوغلAssistant .فمع إصدار رقم 27.9.420225014 التجريبي من التطبيق، سيتمكن المستخدم من الدخول لإعدادات التطبيقات الافتراضية على هاتفه Default Apps، واختيار تغيير المساعد الأساسي الصوتي من Assistant إلى Copilot، وفق ما نشره المدون التقني مشعل الرحمن.وبعد ذلك يمكن للمستخدم استدعاء مساعد مايكروسوفت الذكي إما من خلال السحب بشكل مائل من الزاوية اليسرى أسفل الشاشة نحو الأعلى، أو عبر الضغط على زر الشاشة الرئيسية، أو زر تشغيل الهاتف بشكل مطول.ولكن يبدو أن التحديث مازال يحتاج المزيد من التطوير والتعديل من جانب مايكروسوفت ليعمل بالشكل المتوقع، حيث أن استدعاء "كوبايلوت" يفتح أمام المستخدم صفحة مطابقة للصفحة الرئيسية لتطبيق الموبايل الخاص بمساعد مايكروسوفت، دون أن يتم تفعيل ميزة أساسية مثل الاستماع التلقائي لأمر صوتي من المستخدم، أو إتاحة البحث عبر الكاميرا، أو حتى عرض مربع جاهز للكتابة، كما هو الحال مع "أسيستانت".ويعد "غوغل أسيستانت" من أقوى المساعدين الصوتيين على الهواتف الذكية، إلا أن دخول لاعبين جدد إلى هذا السوق سيطور تجربة المستخدمين ويثري المنافسة، خاصة وأن شركة OpenAI مطورة ChatGPT تحاول هي الأخرى الدخول إلى هذا المجال مع اختبار إمكانية نموذجها للذكاء الاصطناعي بديلاً لأسيستانت على هواتف أندرويد.يُذكر أن شركة مايكروسوفت، أصبحت تنافس بقوة في سوق الخدمات على الهواتف الذكية، منذ إتاحتها منصتها الذكية للبحث "بينغ شات"، والتي تحول اسمها بالكامل منذ نهاية العام الماضي إلى كوبايلوت. (الشرق)