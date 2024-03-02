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تكنولوجيا وعلوم

ماسك يقاضي OpenAI وسام ألتمان.. ما السبب؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 10:14
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أقام المليادير الأميركي إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI مطورة ChatGPT، ومديرها التنفيذي سام ألتمان، بسبب "خرق العقد التأسيسي للشركة والواجب الائتماني والممارسات الإدارية غير العادلة"، بحسب الدعوى المقامة من مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
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وكتب محامو ماسك في الدعوى، التي رفعت في محكمة بمدينة سان فرانسيسكو، الخميس، أن تحالف OpenAI البالغ قيمته مليارات الدولارات مع شركة مايكروسوفت، انتهك أحد بنود الأهداف التأسيسية لشركة ChatGPT للذكاء الاصطناعي، المتمثلة في إفادة البشرية بدلاً من السعي لتحقيق الأرباح، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقال ماسك في الدعوى، إنه عندما قام بتمويل إنشاء OpenAI، اتفق مع ألتمان والرئيس المشارك جريج بروكمان، على إبقاء شركة الذكاء الاصطناعي باعتبارها شركة غير ربحية تقوم بتطوير التكنولوجيا بما يعود بالنفع على البشرية.

وبدلاً من ذلك عملت الشركة المدعومة من مايكروسوفت على جني الأموال، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للعقد التأسيسي، كما أبقت على تصميم GPT-4، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها "سراً".

وتُصعّد هذه المعركة القانونية نزاعاً طويل الأمد بين ماسك، الذي أسس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم XAI، وشركة OpenAI التي تلقت استثماراً بقيمة 13 مليار دولار من مايكروسوفت. 

وقال ماسك، الذي شارك في تأسيس OpenAI عام 2015، في الدعوى إنه تبرع بمبلغ 44 مليون دولار للمجموعة، وقد تم تحفيزه على تقديم مساهمات بوعود "منها ما هو مكتوب" بأنها ستظل منظمة غير ربحية. (الشرق) 
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