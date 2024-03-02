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تكنولوجيا وعلوم

للمستخدمين.. هذا جديد "واتسآب"

Lebanon 24
02-03-2024 | 23:00
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تواجه العديد من التطبيقات مشكلة التكافؤ عندما يتعلق الأمر بالوظائف، ولا يعد تطبيق واتسآب استثناءً لهذه القاعدة، لكن ميتا تعمل على تزويد جميع المستخدمين بنفس التجربة بغض النظر عن النظام الأساسي الذي يستخدمونه.
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واتخذت ميتا اليوم خطوة أخرى نحو هذا الهدف من خلال إطلاق ميزة على آندرويد كانت متاحة على منصات أخرى، بما في ذلك iOS وMac Desktop وWhatsApp Web، لبعض الوقت.

وأكد مارك زوكربيرغ عبر قناته على واتسآب أن مستخدمي آندرويد أصبحوا الآن قادرين على "البحث حسب التاريخ" في كل من الدردشات الفردية والجماعية.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، ما عليك سوى التوجه إلى تفاصيل الدردشة الفردية أو الجماعية، والنقر فوق زر البحث، ثم اختيار أيقونة التقويم لتحديد إطار زمني.

ويعمل واتسآب على المزيد من ميزات البحث، بما في ذلك المرشحات مثل الكل وجهات الاتصال والمجموعات والمفضلة وغير المقروءة.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك تاريخ إصدار لأي من هذه الميزات حالياً، من المتوقع أن يتم إضافة هذه الميزات بمجرد انتهاء الاختبار، بحسب موقع فون أرينا.
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