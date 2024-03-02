لإنشاء الموسيقى.. أداة ذكاء اصطناعي جديدة من "أدوب"

أعلنت شركة "أدوب" مؤخراً أنها تعمل على أداة جديدة خاصة تسمى Project Music GenAI Control، والتي ستسمح للمستخدمين بإنشاء الموسيقى باستخدام المطالبات النصية فقط، وتحرير هذه المقاطع أيضاً دون الحاجة إلى استخدام برامج مخصصة.

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وفي شرحه للفكرة وراء أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، قال رئيس قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي للصوت والفيديو في أدوب، جوثام ميسور: "ليس من الضروري أن تكون ملحناً. هناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام هذه الأداة، مثل توليد الموسيقى، ومجموعة متنوعة من عناصر التحكم". وفي شرحه للفكرة وراء أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة، قال رئيس قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي للصوت والفيديو في أدوب، جوثام ميسور: "ليس من الضروري أن تكون ملحناً. هناك مجموعة من الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام هذه الأداة، مثل توليد الموسيقى، ومجموعة متنوعة من عناصر التحكم".

وباستخدام ميزة "Project Music GenAI Control"، يمكن للمستخدمين ضبط أشياء مثل الإيقاع والشدة والأنماط المتكررة والبنية، أو يمكنهم أخذ مسار وتوسيعه إلى طول عشوائي، أو إعادة مزج الموسيقى.

وتم تطوير الأداة الجديدة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا وكلية علوم الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، وتقول الشركة إنها حالياً في مراحلها المبكرة، مما يعني أن ظهورها بشكلها النهائي قد يستغرق بعض الوقت، وفق ما أورد موقع "مينت" الإلكتروني.