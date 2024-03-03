مايكروسوفت تجلب Copilot للعاملين في القطاع المالي

أعلنت مايكروسوفت نيتها إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot القادر على أداء المهام الرئيسية للأشخاص العاملين في مجال التمويل.

وتخطط الشركة لتقدم الأداة أولًا بصفتها نسخة معاينة عامة.

ويعمل العديد من مقدمي برامج الأعمال، ويشمل ذلك HubSpot و Salesforce، على تعزيز المنتجات الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك على أمل زيادة كفاءة العملاء.

وبدأ هذا الاتجاه بعد أن أطلقت OpenAI في عام 2022 روبوت الدردشة ChatGPT القادر على توليد نصوص تبدو شبيهة بالنصوص الإنسانية أو أي محتوى آخر بعد تزويده ببضع كلمات من المدخلات البشرية.

وتتكون الشركة النموذجية من مجموعة متنوعة من المجموعات التي يؤدي فيها الموظفون أعمالًا متخصصة.

وقال تشارلز لامانا، نائب رئيس شركة مايكروسوفت: نريد تمكين كل قسم من الأقسام وإثرائه بمساعدة Copilot .

وتمتلك مايكروسوفت إصدارًا من أداة Copilot للاستخدام الصناعي للأغراض العامة في تطبيقات أوفيس، وقد أصدرت إصدارات من Copilot مصممة للعاملين في المبيعات وخدمة العملاء.

( نبض)