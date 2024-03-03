Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اتهامات لآبل بالتحايل على قانون الأسواق الرقمية

Lebanon 24
03-03-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1170839-638450538768596401.jpg
Doc-P-1170839-638450538768596401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقعت أكثر من عشرين شركة تقنية خطابًا أرسلته إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفها بشأن قواعد آبل القادمة لمتجر التطبيقات التي ستفرضها على المطورين تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.

 واتهمت الشركات آبل في خطابها الجماعي بأنها تتجاهل روح القانون ونصه، وتستهزئ به أيضًا.

 وقد وقع الخطاب ما يزيد على عشرين شركة تقنية، منها سبوتيفاي و Epic Games و Proton و 37signals وغيرها.

 ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية DMA، يجب أن تسمح آبل بوجود متاجر التطبيقات البديلة لمتجر التطبيقات الخاص بها آب ستور وإتاحة تحميل التطبيقات من خارجه، وتوفير خيارات دفع إضافية تابعة لجهات خارجية في دول الاتحاد الأوروبي.

 ومن المنتظر أن تلتزم آبل بتلك التغييرات الجديدة، لكنها من جهة أخرى ستفرض على المطورين الراغبين في الاستفادة من تلك التغييرات دفع رسوم تطلق عليها اسم رسوم التكنولوجيا الأساسية .

 وتسعى آبل إلى إلزام المطورين الذين ينوون نشر تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور بدفع نصف يورو لكل تثبيت سنوي لتطبيقاتهم.

( نبض)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:40 | 2024-03-03
01:00 | 2024-03-03
23:00 | 2024-03-02
16:00 | 2024-03-02
14:00 | 2024-03-02
10:14 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24