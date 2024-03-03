اتهامات لآبل بالتحايل على قانون الأسواق الرقمية

وقعت أكثر من عشرين شركة تقنية خطابًا أرسلته إلى المفوضية الأوروبية للتعبير عن مخاوفها بشأن قواعد آبل القادمة لمتجر التطبيقات التي ستفرضها على المطورين تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.

واتهمت الشركات آبل في خطابها الجماعي بأنها تتجاهل روح القانون ونصه، وتستهزئ به أيضًا.

وقد وقع الخطاب ما يزيد على عشرين شركة تقنية، منها سبوتيفاي و Epic Games و Proton و 37signals وغيرها.

ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية DMA، يجب أن تسمح آبل بوجود متاجر التطبيقات البديلة لمتجر التطبيقات الخاص بها آب ستور وإتاحة تحميل التطبيقات من خارجه، وتوفير خيارات دفع إضافية تابعة لجهات خارجية في دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن تلتزم آبل بتلك التغييرات الجديدة، لكنها من جهة أخرى ستفرض على المطورين الراغبين في الاستفادة من تلك التغييرات دفع رسوم تطلق عليها اسم رسوم التكنولوجيا الأساسية .

وتسعى آبل إلى إلزام المطورين الذين ينوون نشر تطبيقاتهم خارج متجر آب ستور بدفع نصف يورو لكل تثبيت سنوي لتطبيقاتهم.

( نبض)