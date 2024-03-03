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تكنولوجيا وعلوم
بشأن الكتب الصوتية.. هذا ما ستطرحه سبوتيفاي
Lebanon 24
03-03-2024
|
05:49
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أعلنت شركة سبوتيفاي اشتراكًا جديدًا مخصصًا للاستماع إلى الكتب الصوتية بسعر قدره 10 دولارات شهريًا.
ويتيح الاشتراك الجديد للمشتركين الوصول إلى 15 ساعة من الاستماع إلى الكتب الصوتية، وهو أقل بدولار واحد مقارنةً بخطة “سبوتيفاي بريميوم”.
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وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي إنه منذ إطلاق الكتب الصوتية في خطة “بريميوم”، شهدت الكتب الصوتية زيادة بنسبة قدرها 45% في عدد المستخدمين المجانيين الذين يبحثون عن الكتب الصوتية ويتفاعلون معها يوميًا، وهو ما دفع الشركة إلى توفير خطة منفصلة لها.
ولن يحصل المشتركون في الخطة إلا على 15 ساعة فقط من الاستماع إلى مكتبة الكتب الصوتية في سبوتيفاي التي يزيد عدد الكتب فيها على 200 ألف كتاب صوتي، وفي حال نفدت ساعات الاستماع المحددة شهريًا، يمكن للمشتركين الحصول على 10 ساعات إضافية مقابل 13 دولارًا.
وتطرح المنصة خطتها الجديدة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، ومن المنتظر توسيع نطاقها في مزيد من الدول خلال الآونة المقبلة.
ويحذر البعض من أن سبوتيفاي تعتمد نموذجًا للدفع إلى المؤلفين يؤدي إلى حصولهم على أجور أقل من السابق مع انتقال القراء من شراء الكتب كاملةً إلى الاستماع إلى أجزاء منها. وفي الوقت نفسه، تزعم المنصة أنها دفعت “عشرات الملايين” من الدولارات للناشرين منذ أن قدمت الكتب الصوتية أول مرة لمشتركيها.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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