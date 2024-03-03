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تكنولوجيا وعلوم
حاسوب بشاشة شفافة من لينوفو.. مواصفات للأعمال الإبداعية
Lebanon 24
03-03-2024
|
09:20
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تطور شركة الإلكترونيات والحواسيب الصينية لينوفو صيغة إبداعية مبتكرة للحواسيب المحمولة، وكشفت عن نموذج اختباري لشاشة شفافة خلال مشاركتها في معرض المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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وتقول الشركة الصينية إن الحاسوب المحمول الذي يحتوي على شاشة زجاجية وسطح يمكن استخدامه كلوحة مفاتيح أو لوحة للرسم الرقمي؛ سيتيح مستوى جديدا من التفاعل والإبداع.
ويستهدف الجهاز المنتظر تسهيل عمل مصممي الغرافيك وغيرهم من المبدعين الذين يمكنهم استخدام قلم خاص لرسم العناصر التي يرونها تحت أو عبر شاشة الحاسوب.
كما يمكن لمكاتب الاستقبال في شركات السياحة والفنادق استخدام شاشة الحاسوب المحمول الجديدة، لأنه يُنظر غالبا إلى شاشات الحواسيب التقليدية في مكاتب الاستقبال باعتبارها حاجزا بين الموظف والعميل.
وتقول لينوفو إنه يمكن تعديل درجة شفافية الشاشة بحيث لا يكون في مقدور كل واحد أن يرى ما يقوم به المستخدم على الجهاز.
ورغم ذلك مازال هناك وقت قبل أن تطرح الشركة الصينية هذا النموذج الاختباري كجهاز في الأسواق. وما عرضته حاليا مجرد نموذج اختباري.(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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