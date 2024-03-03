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تكنولوجيا وعلوم

تحذير جديد.. مكاملات لا يجب الردّ عليها

Lebanon 24
03-03-2024 | 13:08
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أوصت منظمات معنية بحماية المستهلك مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال في حالة عدم تمكنهم من الرد على الاتصالات التي ترد إليهم من أرقام مجهولة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب ومن دول أجنبية.
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ويأتي هذا التحذير بسبب احتمال استخدام المحتالين للتطبيق في خداع الضحايا والاحتيال عليهم.

ويقول مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجأون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف، حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.

وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتس آب في هذه الاتصالات الاحتيالية، في حين يمكن أن تتم بعض المحاولات عبر استخدام أرقام الهاتف الأرضي.

وتحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" وإيران "098" والمكسيك "052".

وبحسب مركز حماية المستهلك الألماني فإنه بأي حال من الأحوال لا يجب معاودة الاتصال في حال تلقي مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءاً من عملية احتيال معقدة.

وتعتقد منظمات حماية المستهلك أن هدف مثل هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على تطبيق واتس آب.

وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتس آب.

ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتس آب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين".
 
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