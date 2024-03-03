توقعات بإطلاق سامسونغ هاتفي غالاكسي قابلين للطي.. اليكم الموعد

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من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي طال انتظارهما في بداية تموز المقبل.وتردد أن شركة سامسونغ اختارت مؤتمرها السنوي (انباكد) للكشف عن الهواتف الجديدة.وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها، شارك موقعا "اونليكس" و"سمارتبريكس" صوراً للهاتفين القابلين للطي "اغلاكسي زد فليب 6" و"زد فولد 6".وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف اغلاكسيوتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين .