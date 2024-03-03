16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
توقعات بإطلاق سامسونغ هاتفي غالاكسي قابلين للطي.. اليكم الموعد
Lebanon 24
03-03-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي طال انتظارهما في بداية تموز المقبل.
وتردد أن شركة سامسونغ اختارت مؤتمرها السنوي (انباكد) للكشف عن الهواتف الجديدة.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها، شارك موقعا "اونليكس" و"سمارتبريكس" صوراً للهاتفين القابلين للطي "اغلاكسي زد فليب 6" و"زد فولد 6".
Advertisement
وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف اغلاكسي
وتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين .
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
01:45 | 2024-03-03
03/03/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
Lebanon 24
فيديو من قلب الضاحية.. شاهدوا ماذا حصل داخل "صيدلية"!
00:01 | 2024-03-03
03/03/2024 12:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"بترول" لبنان الأبيض.. قرية "الغزلان" الكسروانية تُنافس عالمياً (صور وفيديو)
Lebanon 24
"بترول" لبنان الأبيض.. قرية "الغزلان" الكسروانية تُنافس عالمياً (صور وفيديو)
02:30 | 2024-03-03
03/03/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... نجمة عالمية تثير الغضب بمشاهد حميمة في فيلم من إخراج نجلها
Lebanon 24
بالصور... نجمة عالمية تثير الغضب بمشاهد حميمة في فيلم من إخراج نجلها
03:02 | 2024-03-03
03/03/2024 03:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط مصدومون بالجواب: "ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن"
Lebanon 24
ضباط مصدومون بالجواب: "ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن"
01:30 | 2024-03-03
03/03/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:08 | 2024-03-03
تحذير جديد.. مكاملات لا يجب الردّ عليها
09:20 | 2024-03-03
حاسوب بشاشة شفافة من لينوفو.. مواصفات للأعمال الإبداعية
05:49 | 2024-03-03
بشأن الكتب الصوتية.. هذا ما ستطرحه سبوتيفاي
04:40 | 2024-03-03
أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صوراً لـ "بيونغيانغ"
03:30 | 2024-03-03
اتهامات لآبل بالتحايل على قانون الأسواق الرقمية
01:00 | 2024-03-03
مايكروسوفت تجلب Copilot للعاملين في القطاع المالي
فيديو
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
04/03/2024 01:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
04/03/2024 01:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
04/03/2024 01:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24