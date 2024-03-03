Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

توقعات بإطلاق سامسونغ هاتفي غالاكسي قابلين للطي.. اليكم الموعد

Lebanon 24
03-03-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1171023-638450990874021392.jpg
Doc-P-1171023-638450990874021392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن تطلق شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونغ هاتفين قابلين للطي طال انتظارهما في بداية تموز المقبل.

وتردد أن شركة سامسونغ اختارت مؤتمرها السنوي (انباكد) للكشف عن الهواتف الجديدة.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت تسريبات وتقارير، وبناء عليها، شارك موقعا "اونليكس" و"سمارتبريكس" صوراً للهاتفين القابلين للطي "اغلاكسي زد فليب 6" و"زد فولد 6".
Advertisement
وتشير تكهنات إلى أن سامسونغ ستزود هاتفيها القابلين للطي بمجموعة متنوعة من خصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواتف اغلاكسي
وتستهدف الشركة إطلاق الهاتفين الجديدين قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز للتركيز على السوق الأوروبية واستغلال غياب مصنعي الهواتف الذكية الصينيين .
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:08 | 2024-03-03
09:20 | 2024-03-03
05:49 | 2024-03-03
04:40 | 2024-03-03
03:30 | 2024-03-03
01:00 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24