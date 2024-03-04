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تكنولوجيا وعلوم

"آبل" على وشك إصدار أجهزة جديدة

Lebanon 24
04-03-2024 | 01:00
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تقترب شركة آبل من إعلان أجهزة آيباد وماك بوك جديدة خلال الشهر الجاري، ولكن دون أن تعقد حدثًا إعلاميًا تقليديًا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأميركية.

وتخطط الشركة لإعلان منتجاتها عبر موقعها الرسمي من خلال "سلسلة من مقاطع الفيديو والحملات التسويقية عبر الإنترنت"، وقد تكتفي الشركة بنشر البيانات الصحافية المتعلقة بأجهزتها الجديدة أيضًا عبر موقعها المخصص Apple Newsroom.
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ومن المتوقع أن تكشف آبل عن أجهزة آيباد برو جديدة بمعالج M3 وشاشات من نوع أولِد، مع إصدار جديد من لوحة المفاتيح المخصصة لها Magic Keyboard.

ويُرجح أيضًا أن تقدم آبل أجهزة آيباد آير جديدة بشاشة يصل قياسها إلى 12.9 إنشًا لأول مرة، بالإضافة إلى إصدار جديد من قلم Apple Pencil.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لم تطرح أي أجهزة آيباد جديدة خلال عام 2023 الماضي، وهو ما أسهم في تراجع مبيعاتها.

وستحدث آبل حواسيبها المحمولة بإطلاق إصدارين من حاسوب ماك بوك آير بشاشة قياسها 13 و 15 إنشًا على الترتيب.

وبالتوازي مع إعلان الأجهزة الجديدة، قد تطلق آبل أيضًا تحديث iOS 17.4 المنتظر الذي سيضم كثيرًا من التغييرات الجديدة التي تتوافق مع قانون الأسواق الرقمية DMA في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها إتاحة متاجر التطبيقات البديلة والسماح بتحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور.

ويفرض قانون الأسواق الرقمية على آبل وغيرها من الشركات إتاحة التغييرات الجديدة للمستخدمين قبل السادس من آذار الجاري.
المصدر: aitnews
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