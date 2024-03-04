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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تخطط لإطلاق متجر تطبيقات لحواسيب "كروم بوك"

Lebanon 24
04-03-2024 | 03:00
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تخطط شركة غوغل لإطلاق متجر تطبيقات جديد لحواسيب كروم بوك العاملة بنظام التشغيل “كروم أو إس” ChromeOS، وقد يحمل اسم “آب مول” App Mall.

وتهدف الشركة عبر متجرها القادم إلى تبسيط عملية اكتشاف التطبيقات وتثبيتها عبر توفير منصة مركزية للمستخدمين.
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ووفقًا لما رُصد في الأكواد البرمجية في متصفح كروم، فإن هناك إشارات إلى المتجر المنتظر الذي ما زال تحت الإنشاء، ولم يُكشف عنه حتى الآن.

ولم تُنشر تفاصيل محددة بشأن أنواع التطبيقات التي ستُعرض في متجر “App Mall”، لكن من المتوقع أن تُعرض تطبيقات أندرويد وتطبيقات الويب على الأقل، ومنها الألعاب.

ومن المرجح أن متجر “App Mall” سيتوسع بناءً على تطبيق “Explore” الأساسي في النظام لتقديم تجربة اكتشاف واسعة للتطبيقات، وسيحل محله في نهاية الأمر.

وتسعى غوغل إلى تحسين تجربة المستخدمين في حواسيب كروم بوك بتمكينهم من الوصول إلى التطبيقات والألعاب وزيادة الاستفادة من أجهزتهم.

وحازت حواسيب كروم بوك شعبية واسعة، بسبب انخفاض أسعارها وسهولة استخدامها. ومع ذلك، واجه المستخدمون تحديات في إدارة التطبيقات عبر منصات مختلفة، ومنها تطبيقات الويب وتطبيقات أندرويد ولينكس، مما جعل المستخدمين في حاجة إلى التنقل عبر مصادر مختلفة للتطبيقات مثل متصفح كروم ومتجر جوجل بلاي وسطر الأوامر لتطبيقات لينكس، مما يسبب ارتباكًا لبعض المستخدمين في البداية.

وتعمل غوغل على تحسين تجربة المستخدم في نظام ChromeOS بالتوازي مع التعاون مع الشركات المصنعة لترقية مواصفات الحواسيب التي تعمل به.
المصدر: aitnews
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