هل تنجح ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف بكسل؟

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تختبر غوغل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف بكسل استعدادًا لإطلاقها خلال وقتٍ قريب، وفقًا لما ذكره موقع 9to5google المتخصص في أخبار نظام أندرويد.وبحسب الصور المنشورة، فإن غوغل ستوفر خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية “Emergency SOS” في قسم إعدادات السلامة والطوارئ “Safety & Emergency”.وتشرح الصور الملتقطة من أحد هواتف غوغل بكسل آلية عمل الميزة الجديدة، التي ستتيح إرسال رسائل إلى خدمات الطوارئ ومشاركة الموقع الجغرافي عندما لا يتمكن المستخدمون من الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو واي فاي.وسيشارك المستخدمون مواقعهم عبر خرائط غوغل عندما لا تتوفر الإشارات التقليدية، كما قد تتيح الشركة أيضًا القدرة على تقديم تفاصيل إضافية حول حالة الطوارئ.ولكي تعمل تلك الخدمة، سيتعين على المستخدمين إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف من حساب غوغل الخاص، بالإضافة إلى ما يصل إلى ثلاث جهات اتصال للطوارئ.وفي حالات الطوارئ وانقطاع الاتصال بالشبكات التقليدية، ستُرسل بعض البيانات مثل موقع المستخدم وتفاصيل الجهاز والتفاصيل المتعلقة بحالة الطوارئ مع جهات الطوارئ ومقدمي خدمات الأقمار الصناعية.ولم تكشف غوغل حتى الآن عن موعد الإطلاق النهائي لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، أو الدول التي ستتوفر فيها، لكن يتوقع أن تبدأ عملية الإطلاق خلال وقتٍ قريب.وكانت آبل أول شركة تقدم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ مع هواتف آيفون 14 وآيفون 15، علمًا بأنها متاحة فقط في عدد محدود من الدول، وقد تفرض آبل رسومًا للاستفادة منها مستقبلًا.