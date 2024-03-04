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تكنولوجيا وعلوم
طاقم "ناسا" الثامن ينطلق إلى المحطة الفضائية على متن "سبيس إكس"
Lebanon 24
04-03-2024
|
01:59
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انطلق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس من فلوريدا، الأحد، وعلى متنه طاقم من 3 رواد فضاء أميركيين ورائد فضاء روسي في طريقهم إلى محطة الفضاء الدولية لبدء مهمة علمية مدتها 6 أشهر في مدار الأرض.
وأطلق الصاروخ فالكون 9 المكون من مرحلتين والمزود بكبسولة كرو دراغون، التي تعمل بشكل ذاتي ويطلق عليها اسم إنديفور من مركز كينيدي للفضاء التابع لإدارة علوم الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في كيب كانافيرال، على طول ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي في الساعة 10:53 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:53 بتوقيت غرينتش الإثنين).
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وأظهر البث المباشر عبر الإنترنت لسبيس إكس وناسا المركبة الفضائية، التي يبلغ طولها 25 طابقا وهي تصعد من برج الإطلاق.
ومن المقرر أن يصل أفراد الطاقم الأربعة إلى المحطة الفضائية في وقت مبكر من الثلاثاء بعد رحلة تستغرق 16 ساعة، والالتحام بالمختبر المداري على بعد حوالي 420 كيلومترا فوق الأرض.
وهذا هو الطاقم الثامن طويلة المدة، الذي تنقله ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة إطلاق سبيس إكس منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذي أسسه إيلون ماسك في 2002 في إرسال رواد فضاء أميركيين إلى المدار في أيار 2020.
ومن المتوقع أن يبقى الطاقم الثامن على متن المحطة الفضائية حتى نهاية أغسطس، ليقوم بشكل جماعي بإجراء حوالي 250 تجربة في بيئة الجاذبية الضعيفة للمنصة المدارية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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