"لم يخضع للاختبار الكافي".. اعتراف جديد من غوغل بفشل ذكائها الاصطناعي

كشف سيرغي برين، المؤسس المشارك لغوغل، أن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد التابع للشركة لم يخضع للاختبار الكافي قبل طرحه الشهر الماضي.



وعندما سئل برين عن التحيزات السياسية الواضحة لتطبيق Gemini في ما يسمى بـ "Gemini 1.5 Hackathon" في كاليفورنيا، قال: "لم أتوقع أن أتحدث عن هذا اليوم. أخطأنا بالتأكيد في عملية إنشاء الصور، وأعتقد أن ذلك كان في الغالب بسبب عدم إجراء اختبارات شاملة".

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تعليقات برين جاءت وسط شكاوى عامة بشأن الاستجابات العنصرية لتطبيق Gemini، مثل تصوير الفايكنغ والآباء المؤسسين للولايات المتحدة والجنود النازيين على أنهم سود أو آسيويون، ورفض عرض صورة لعائلة بيضاء، وكذلك إجاباته الغريبة على الاستفسارات المعلوماتية.



وعلى سبيل المثال، رفض برنامج الدردشة الآلي إدانة الولع الجنسي بالأطفال، كما أحجم عن إصدار حكم حاسم بشأن أسئلة وجودية وتتعلق بالإنسانية.



ويوم الأربعاء الماضي، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في رسالة بريد إلكتروني داخلية بأن تطبيق Gemini كان "إشكاليا" و"أظهر تحيزا واضحا".



وأوقفت غوغل ميزة إنشاء الصور في Gemini في 22 شباط، مشيرة إلى "عدم الدقة" في تصوره شخصيات تاريخية وأشخاص آخرين.



وخسرت Alphabet حوالي 100 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون أسبوع واحد من تعليق خدمة Gemini. (روسيا اليوم)